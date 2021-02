Lenc zařídil bod, ale litoval smolné situace v prodloužení

Malmö (Švédsko) - Útočník Radan Lenc vyrovnal v duelu českých hokejistů na Švédských hrách v Malmö ve třetí třetině v přesilové hře na 2:2, v 56. minutě trefil i tyč, ale nakonec se v prodloužení musel dívat na ledě na ujíždějícího Alberta Johanssona, který zajistil Švédům vítězství 3:2. Předcházela tomu šance Davida Tomáška, po které Lenc už nestihl zabránit úniku Pontuse Holmberga a Johanssona, který bekhendovým blafákem poslal puk mezi betony Patrika Bartošáka.

"V prodloužení to byla těžká situace, kdy jsme se tam s Davidem Tomáškem dobře vykřížili, ale udělal jsem asi drobnou chybu, že jsem vystoupil a nezatáhnul to zpátky. Situace ale taková byla a bohužel inkasovali jsme," řekl Lenc v on-line rozhovoru s českými novináři.

Na ledě s Tomáškem a Ondřejem Vitáskem marně stíhali ujíždějící duo. "Je to šílený pohled, abych pravdu řekl. Ale ty situace tři na tři takové jsou. Nedali jsme šanci, jim se to odrazilo do jízdy. Ta situace byla taková smolná. Říkal jsem si, aby to Patrik chytil a nechal nás ještě ve hře a dal nám druhou šanci, abychom vyhráli. Bohužel se tak nestalo. Měli jsme dobré střídání, které jsme mohli využít, ale nepovedlo se to," prohlásil devětadvacetiletý odchovanec Mladé Boleslavi.

"Mrzí to, protože už ve druhé třetině jsme měli dobré šance, které jsme bohužel neproměnili. Ve třetí třetině se nám podařilo srovnat v přesilovce, což je super. Měli jsme další šance, které jsme tam nedotlačili," prohlásil Lenc.

Pochvaloval si souhru v první formaci s klubovým spoluhráčem Michalem Birnerem a Michaelem Špačkem z Třince. "Je to o dost lehčí, když můžu hrát s Michalem Birnerem, s kterým nastupuju už dva roky v Liberci. Souhra tam je z klubu a Špáča k nám parádně sednul. Je to výborný hráč, takže jsem s touhle lajnou maximálně spokojený," uvedl Lenc.

"Myslím, že jsme mohli dát ještě nějaký gól navíc, vytvořili jsme si dobré šance a věřím, že to na turnaji ještě potvrdíme," prohlásil Lenc, který nastoupil v této sezoně ve všech sedmi duelech národního týmu v této sezoně a má na kontě pět bodů za dvě branky a tři asistence.

Po vítězstvích v listopadu na turnaji Karjala v Helsinkách 3:1 a na prosincovém Channel One Cupu v Moskvě 4:1 Češi poprvé v sezoně Švédům podlehli. "Tento jejich výběr se mi zdál asi nejlepší a nejrychlejší. Měli rychlé přechody do útoku a byli dost silní na puku. Z těch tří výběrů byl nejkvalitnější," dodal Lenc.