Lékový ústav posuzuje vakcínu Sputnik, má ale málo informací

Praha - Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) se začal zabývat ruskou vakcínou Sputnik V, o kterou český prezident Miloš Zeman požádal ruského prezidenta Vladimira Putina. SÚKL má ale podle své mluvčí Kláry Brunclíkové jen omezené množství informací, ze kterých není možné učinit žádné závěry. Kreml v reakci na žádost české hlavy státu dnes uvedl, že nedokáže vyhovět všem žádostem o poskytnutí vakcíny, objem výroby to zatím neumožňuje.

Výrobce vakcíny Sputnik V zatím nepožádal Evropskou agenturu pro léčivé prostředky (EMA) o schválení pro použití na území EU. Výrobce v minulosti tvrdil, že žádost podal. Podle Brunclíkové je vakcína u EMA ve fázi odborného poradenství. To podle webu EMA znamená, že agentura může například poskytovat výrobcům informace o tom, jaká data mají k posouzení medicínských přínosů předložit. Toto poradenství je nezávazné a nemusí vést k registraci konkrétního léku či vakcíny.

Tuzemský lékový ústav se Sputnikem začal zabývat. "Zatím však máme k dispozici jen omezené množství informací, ze kterých není možné učinit žádné závěry," napsala ČTK bez bližších podrobností Brunclíková. Mluvčí neuvedla, na základě jakého podnětu se SÚKL vakcínou zabývá.

Výjimku pro použití neregistrovaného přípravku může udělit ministerstvo zdravotnictví na základě stanoviska SÚKL. "Ministerstvo zdravotnictví o udělení výjimky pro vakcínu Sputnik V na základě zákona o léčivech momentálně nejedná," sdělila ČTK mluvčí ministerstva Barbora Peterová. Mluvčí připomněla, že platí dřívější stanovisko ministra Jana Blatného (za ANO), že podmínkou pro použití Sputniku v Česku je jeho schválení Evropskou agenturou pro léčivé prostředky. "Na tomto jeho názoru se nic nezměnilo," doplnila Peterová.

Stejný požadavek pro použití vakcín minulý týden ve společném prohlášení uvedli i nejvyšší ústavní činitelé. Prohlášení vzniklo po jednání prezidenta Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO), předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a ministry vnitra, zahraničí a obrany. O několik dní později Zeman uvedl, že by mu v případě Sputniku V stačilo posvěcení SÚKL.

Zeman o víkendu uvedl, že by vakcína mohla být v Česku v nejbližší době. Podle serveru Lidovky.cz by mohlo dorazit zhruba do 25. března 20.000 dávek, pokud Česko udělí vakcíně výjimku. Později by podle serveru mohla ČR získat až půl milionu dávek Sputniku V, což by stačilo pro 250.000 lidí. Kreml dnes v reakci na žádost české hlavy státu uvedl, že objem výroby zatím neumožňuje vyhovět všem žádostem.

Server také napsal, že Babiš kvůli vakcíně komunikoval s ruským ministrem průmyslu a obchodu a podařilo se získat dokumentaci pro SÚKL.