Lékový ústav má 39 případů úmrtí po očkování, za týden o tři více

Praha - Lékový ústav zaznamenal už 39 případů úmrtí, která nastala po očkování proti covidu-19. Informace o nich odeslal k posouzení do evropské databáze nežádoucích účinků. Za poslední týden přibyly tři případy. K úternímu večeru ústav evidoval také 3091 podezření na nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19, to je o 355 více než před týdnem. Vyplývá to z informací, které dnes v pravidelném hlášení zveřejnil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Hlášení o úmrtích jsou podle SÚKL v ČR důkladně hodnocená a následně je posuzuje také výbor Evropské agentury pro léčivé prostředky (EMA), ve kterém má ČR své zástupce. Ústav upozorňuje, že stejně jako u ostatních hlášení se i v těchto případech jedná pouze o podezření na vztah k očkování, časová souvislost rozhodně nemusí znamenat příčinnou souvislost. Kdyby výbor EMA došel k závěru, že mezi přípravkem a reakcí existuje příčinná souvislost, může například změnit jeho registraci.

Podle dosavadních zpráv EMA k vakcínám firem Pfizer/BioNTech a Moderna převažují přínosy vakcín nad jejich riziky. Většina úmrtí byla vysvětlena zhoršením už existujících nemocí. V případě vakcíny AstraZeneca EMA uvedla, že jejím vzácným vedlejším účinkem je výskyt krevních sraženin. I přesto podle EMA přínos vakcíny převyšuje možná rizika. Některé země ale očkování touto vakcínou omezily.

Lidé hlásí i podezření na další nežádoucí účinky vakcín proti covidu-19, nejčastěji popisují reakce jako horečka, zimnice, únava, reakce v místě vpichu, příznaky chřipky a podobně.

K úternímu večeru, ke kterému je i aktuální hlášení nežádoucích účinků, dostalo v Česku obě potřebné dávky vakcíny zhruba 768.000 lidí, aspoň jednu dávku očkovací látky mělo asi 1,4 milionu lidí. V ČR se očkuje třemi vakcínami, a to od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Příští týden měla do Česka dorazit vakcína americké firmy Johnson&Johnson, společnost ale tento týden po oznámila, že distribuci do Evropy odloží kvůli vyšetřování podezření na vznik krevních sraženin v USA.