Pokud pořád ještě platí, že Oscar je tím nejprestižnějším filmovým oceněním na světě, pak u nás nebylo a není úspěšnějšího scenáristy, než jakým je Zdeněk Svěrák. Filmy podle jeho scénářů se třikrát dostaly do oscarových nominací – s Vesničkou mou střediskovou a Obecnou školou to ještě nevyšlo, s Koljou už ano. Jak se to mohlo povést muži, který nikdy žádnou filmovou školu nestudoval? V čem spočívá tajemství jeho laskavých příběhů? A jak vzniká humor, který lidé berou za svůj a tak rádi ho citují?

Sledujte s námi projekci Lekce filmu podle Zdeňka Svěráka, kde bude dramatik, scenárista, herec, autor písňových textů a spisovatel hostem. Její záznam najdete zde:

