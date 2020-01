Lékaři v Česku prověřují podezření na koronavirus

Praha/Ostrava - Lékaři v Česku evidují několik podezření nákazy koronavirem. Dva případy jsou na Opavsku, jeden na jihu Čech a jeden muž leží na infekčním oddělení nemocnice v Uherském Hradišti. Naopak u pacientky hospitalizované v pražské Nemocnici Na Bulovce se koronavirus nepotvrdil. Češi nakupují ve velkém ochranné pomůcky a léky, například ústní roušky jsou na řadě míst vyprodané. Nový typ koronaviru, který se šíří z čínského města Wu-chan, si vyžádal již nejméně 82 mrtvých a přes 2800 nakažených.

Severomoravští hygienici nejprve informovali o Číňance, která před 11 dny přiletěla z Číny a v tuzemsku u ní propukl kašel a dostala teplotu. Druhým pacientem je Čech ve stáří přes 30 let, který je v Česku po návratu z Číny už tři týdny, celou dobu má ale zdravotní problémy. Výsledky obou pacientů by měly být známé v úterý.

Na infekčním oddělení českobudějovické nemocnice leží čínský turista. Do ČR přijel 26. ledna. Cestoval z Budapešti přes Bratislavu do Vídně, dále do Hallstattu a potom do jižních Čech. "Ve hře je chřipka, jiné akutní respirační onemocnění, musíme připustit, že je tam určité riziko i této infekce, je to možnost," uvedla ředitelka českobudějovické hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

V nemocnici v Uherském Hradišti leží devětatřicetiletý muž, který byl na začátku ledna jako turista v Číně, vrátil se před 14 dny. Měl příznaky chřipkového onemocnění, jeho stav lékaři momentálně označili za dobrý. Je izolován na jednolůžkovém pokoji. Také výsledky jeho odebraných vzorků by měly být známé v úterý.

Ve Wu-chanu pobývají čtyři Češi. Dva z nich ve městě žijí dlouhodobě, o evakuaci projevili zájem dva další studenti. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) jedná ČR o jejich evakuaci s Francií. Studenti by pak mohli kvůli karanténě zůstat právě ve Francii. Zástupci ministerstva zahraničí jsou s postiženými Čechy v kontaktu. Mají doporučení nevycházet z bytu, pokud to není nezbytně nutné.

Ministerstvo na svém webu upozorňuje případné cestovatele do Číny, že čínské úřady uzavřely či omezily dopravu do řady měst provincie Chu-pej. Česká diplomacie proto doporučuje, aby do nich lidé necestovali a zvážili i cestu do ostatních částí provincie. Pokud se lidé v ohrožených oblastech nacházejí, měli by kontaktovat ambasádu v Pekingu nebo generální konzuláty v Šanghaji, Čcheng-tu nebo Hongkongu. V asijských zemích by také měli být lidé na letištích připraveni na preventivní zdravotní kontroly.

Letiště Praha v Ruzyni dnes v podvečer na twitteru vyzvalo aerolinky ke spolupráci v edukaci cestujících. Ti by měli být už na palubě letadla informováni, aby při podezření na onemocnění koronavirem neopouštěli letiště a okamžitě zde vyhledali lékaře. Opatření aerolinky postupně zavádí. "Všichni cestující vykazující příznaky onemocnění budou směřováni na stálou lékařskou službu Letiště Praha nyní také na pasové kontrole. Pracovníci pasové kontroly se také zapojí do cíleného oslovování cestujících s příznaky onemocnění," dodalo na twitteru dále letiště.

Lékárny v Česku zaznamenaly extrémní poptávku po rouškách. Vyprodány jsou na mnoha místech také respirátory proti virům. "Za jedinou hodinu k nám dorazí stovky objednávek a poptávka po respirátorech na bázi nanovláken se celkově zvýšila o 600 procent," uvedl za firmu Ardon Safety Martin Netopil. ""Jen během dnešního dopoledne se zájem zákazníků navýšil skokově o desítky procent. Objednávky respirátorů překročily objem 30.000 kusů. Návštěvnost e-shopu u této konkrétní kategorie se zvýšila o 5729 procent," sdělil ředitel firmy Manutan Tomáš Střelský. České cestovní kanceláře už také přijaly první storna zájezdů do Asie.

Pražský magistrát svolal na úterý poradu integrovaného záchranného systému. Cílem je prověřit připravenost bezpečnostních složek. Případ nakažení virem se v Praze zatím nepotvrdil. Na přijetí pacientů je připravena Nemocnice na Bulovce, kde s podezřením na koronavirus hospitalizovali například ženu z Brazílie, která cestovala po jihovýchodní Asii. Její výsledky ale byly negativní.

Čínská vláda ve snaze zamezit dalším přenosům koronaviru prodloužila až do neděle volno v souvislosti s oslavami lunárního Nového roku, které začaly v sobotu.