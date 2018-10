Brno - Lékaři ve Fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně použili při odstraňování plicního nádoru podporu mimotělního oběhu. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí nemocnice Petra Veselá. Podle ní je to první úspěšná operace v ČR i na Slovensku. Lékaři odebrali dvaasedmdesátiletému muži jeden ze tří laloků pravé plíce. Přístroj pro mimotělní oběh museli použít kvůli tomu, že už v minulosti kvůli rakovině přišel o jeden ze dvou laloků levé plíce a její zbytek by při operaci nezvládal zajistit dýchání pacienta.

Základem léčby rakoviny plic je operační odstranění části orgánu obsahující nádor. Pravá plíce má tři laloky a levá jen dva. Kvůli nádoru muž už před šesti lety přišel o půlku levé plíce, nyní ze stejného důvodu o třetinu pravé plíce. "Při operaci pacient dýchá jen neoperovanou plící, což může být obtížné až neproveditelné, pokud byla v minulosti významná část plíce odebraná jako u tohoto pacienta. Novou možností je využití mimotělní membránové oxygenace, která umožňuje zajistit výměnu krevních plynů již před průchodem krve plícemi," objasnil postup anesteziolog Pavel Suk, který má s léčbou zkušenosti z Austrálie.

Pacient byl tedy napojený jak na dýchací přístroj, tak na přístroj pro mimotělní oxygenaci. Muž nyní dýchá sám pomocí poloviny levé plíce a dvou třetin pravé plíce. Nemocnice používá mimotělní oběh už několik let, díky němu zachránila například osmatřicetiletého diabetika, který měl srdeční zástavu s komplikujícím masivním vdechováním žaludečního obsahu do plic doprovázeného ještě selháváním dýchání. U odstraňování nádoru plic však použila metodu poprvé. "Metoda rozšiřuje možnosti chirurgického řešení plicních nádorů i pro dříve neoperovatelné pacienty. Jsem rád, že tuto léčbu může naše nemocnice pacientům zajistit prostřednictvím odborného a zkušeného personálu a špičkové technologie," řekl ředitel nemocnice Martin Pavlík.