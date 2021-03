Lékaři registrovali k očkování 25.000 pacientů, systém měl chyby

Praha - Praktičtí lékaři v pondělí zaregistrovali do centrálního systému téměř 25.000 svých pacientů, kteří chtějí být očkováni proti covidu-19 v ordinacích praktiků. Na twitteru to uvedla Chytrá karanténa. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka dříve uvedl, že podle jeho údajů k pondělnímu večeru šlo o 15.000 pacientů. Podle něj se praktici v první den, kdy měli do systému přístup, potýkali s některými technickými komplikacemi. Systém podle nich u některých pacientů nedokázal ověřit totožnost a nebylo možné je zaregistrovat. Provozovatelé podle něj dnes přislíbili nápravu.

Asi 4000 praktických lékařů z celkových 5500 má od pondělí 1. března přístup do rezervačního systému pro očkování proti covidu-19. Mohou tam zapisovat své pacienty, které chtějí očkovat ve svých ordinacích. Podle Šonky je pro lékaře určitou komplikací, že musí kvůli nedostatku vakcín nejprve registrovat pacienta a teprve poté dostanou přidělenou vakcínu. Registrace měla v první den podle Šonky chyby, systém nekomunikoval se softwary, které lékaři používají, a nedokázal ztotožnit některé pacienty. Ty se pak doktorům nepodařilo do systému zapsat.

Vakcíny budou nejdříve distribuovány do ordinací, v kterých bude na očkování čekat nejvíce pacientů. Šonka předpokládá, že některé ordinace se k vakcíně dostanou až na konci března. Praktici by chtěli, aby každý z nich dostal alespoň nejmenší možnou dodávku, a to 100 dávek vakcíny AstraZeneca. Rozhodnutí je ale na krajích. Dobrá spolupráce funguje podle Šonky například ve Zlínském, Jihomoravském a Královéhradeckém kraji. Díky poskytnutí vakcín z Německa by měli mít dostatek očkovacích látek také praktici v Karlovarském kraji.

Praktici uvádějí, že pro zdravotní systém je nejlevnější, když budou své pacienty očkovat oni. "Deset pacientů denně zvládne každá ordinace, což při počtu 4000 zapojených lékařů činí 40.000 očkovaných denně, 200.000 týdně a téměř milion za měsíc, to vše bez jakýchkoliv vícenákladů," řekl praktický lékař Cyril Mucha. Část lékařů se ale potýká s nedostatkem očkovacího materiálu, především stříkaček, kterých je na trhu nedostatek. Některé kraje praktikům stříkačky darovaly, jinde si je lékaři kupují od nemocnic, řekl Šonka. Podle něj se rýsuje dohoda s ditributorem, který by mohl od poloviny března dodávat do ordinací půl milionu stříkaček měsíčně.

Některé kraje ale podle Šonky preferují vytváření dalších nových očkovacích center a praktiky vnímají spíše jako komplikace nebo jako někoho, kdo se "vlamuje" do systému. "Přitom praktičtí lékaři znají své pacienty nejlépe, umí dobře vyhodnotit, kdo vakcínu potřebuje nejvíce," poznamenal lékař Bohumil Seifert.

Pro lidi starší 80 let, kterých je v ČR zhruba 440.000, byla registrace k očkování spuštěna v polovině ledna. Od února přibyla možnost registrace pro zdravotníky a od soboty pro učitele. Od 1. března se mohou zapsat také lidé starší 70 let, za první den se jich zaregistrovalo na 200.000, tedy asi pětina.