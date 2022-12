Lékaři na dětských psychiatriích nejsou s dětmi zvyklí mluvit, míní ombudsman

Brno - Lékaři a další zdravotníci v dětských psychiatrických nemocnicích nejsou s dětmi podle zjištění veřejného ochránce práv zvyklí mluvit o jejich hospitalizaci nebo průběhu léčby. Dětští pacienti se tak stávají pouhým objektem péče, což může ovlivnit jak průběh, tak i úspěšnost jejich léčby, míní ombudsman. Pracovníci kanceláře ombudsmana absolvovali návštěvy v pěti psychiatrických nemocnicích, dnes na tiskové konferenci informovali o výsledcích. Souhrnnou zprávu z návštěv ombudsman zveřejnil i na svém webu.

Křeček podtrhl, že jde o děti umístěné tam, kde být nechtějí, což je spojeno se zvýšenými nároky na rodiče i samotné děti. Ty by podle něj měly být informované o průběhu hospitalizace a léčbě přiměřeně věku a rozumové vyspělosti. "Není to tak, že do osmnácti let dítě není schopné rozhodovat o ničem a úderem osmnáctých narozenin je najednou ke všemu způsobilé. Proto nemůžeme automaticky všechny pacienty mladší osmnácti let z rozhodování vylučovat. Zdravotníci by měli každé dítě a v podstatě i každou konkrétní situaci posuzovat individuálně," uvedl Křeček.

Vedoucí odboru dohledu nad omezováním osobní svobody Ondřej Vala uvedl, že jde o přístup k dětem. "Jde o přiměřené zapojení dětí do rozhodování, aby do něj bylo vtaženo, aby se s ním lékaři vůbec bavili, aby ho brali jako partnera a bylo zapojeno do těch procesů," uvedl Vala.

Takový přístup může podle ombudsmana snížit u dětí stres spojený s hospitalizací a napomáhat zdárnému průběhu léčby. Může jít přitom o zdánlivé drobnosti, které ale v praxi posunují dětské pacienty z pozice objektu péče mezi aktivní účastníky dění. V jedné z navštívených psychiatrických nemocnic například měli na formuláři pro udělení souhlasu s hospitalizací vyhrazené místo pro podpis dítěte. Formulář pak podle okolností podepisovali rodič i dítě, pouze rodič nebo pouze dítě. Nemocnice také vytvořila pro děti jednoduchý a srozumitelný letáček o možnosti si stěžovat.

Už loni ombudsman na základě zjištění ze série návštěv psychiatrických nemocnic vydal doporučení obsahující základní pravidla pro zapojení dětí do rozhodování v souvislosti s jejich hospitalizací na psychiatrii. Systematické návštěvy totiž už tehdy ukázaly, že přístup k nezletilým pacientům se v jednotlivých nemocnicích značně liší.

Souhrnnou zprávu zaslal ombudsman psychiatrickým nemocnicím i ministerstvu zdravotnictví jako zřizovateli pěti navštívených zařízení. Jak se nemocnicím daří naplňovat jeho doporučení, bude veřejný ochránce práv sledovat při dalších návštěvách.