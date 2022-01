Lékaři loni transplantovali 809 orgánů, meziročně o 44 více

Praha - Lékaři loni v Česku transplantovali pacientům 809 orgánů, což je meziročně o 44 více, ale stále je to méně než v letech před epidemií covidu-19. Nejvíce pacientů dostalo jako v předchozích letech nové ledviny a játra. Rekordní byl počet transplantovaných plic, lékaři loni těchto operací udělali 52. To je nejvíce minimálně od roku 2006, tedy pravděpodobně také od začátku tohoto transplantačního programu. Vyplývá to z údajů Koordinačního střediska transplantací (KST).

Počtu více než 800 transplantovaných orgánů za rok lékaři dosáhli v roce 2014 a pak v letech 2016 až 2019. Naopak v roce 2020, který byl první rok poznamenaný epidemií covidu, transplantací ubylo zhruba o stovku na 765. Byl to tehdy nejnižší počet od roku 2013.

Fakultní nemocnice v Motole, která je jediným pracovištěm, které dělá transplantace plic, loni vykázala 52 těchto operací. V době před covidem se roční počty pohybovaly mezi 42 a 44 transplantacemi, v roce 2020 jich bylo 35. První transplantace plic byla podle webu motolské nemocnice v Česku provedena v prosinci roku 1997. Nad 40 transplantací plic ročně eviduje jen několik nemocnic v Evropě.

Loňských 809 orgánů pocházelo od 311 dárců, většinou se jednalo o zemřelé dárce.

Vůbec nejčastějším transplantovaným orgánem jsou ledviny, darují je zemřelí i živí dárci. Loni jich lékaři transplantovali 456. Játra loni dostalo 185 pacientů. Kromě těchto orgánů se lékaři v Česku zaměřují také na transplantace srdce, slinivky, tenkého střeva či Langerhansových ostrůvků. Lékaři také ve studii udělali deset transplantací děloh, v posledních letech ale byl program pozastaven.

Transplantacím se věnuje pražský Institut klinické a experimentální medicíny a Fakultní nemocnice v Motole, dále fakultní nemocnice v Brně, Hradci Králové, Plzni, Ostravě a Olomouci.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci v Evropě se podle KST dařilo rozvíjet mezinárodní spolupráci při výměně orgánů. ČR je členem evropské organizace Foedus, která sdružuje 16 zemí s populací 370 milionů lidí. Portál Foedus umožňuje najít příjemce v zahraničí pro takové orgány, pro které jednotlivé země nenajdou vhodného příjemce na svých národních čekacích listinách. Orgány získané od dárců se totiž musejí transplantovat během několika málo hodin, jinak dojde k jejich znehodnocení. Dosud se podle KST podařilo díky této spolupráci zachránit přes 50 životů.

Počty transplantovaných orgánů:

Rok Ledviny Srdce Játra Plíce Slinivka Lang. ostrůvky Tenké střevo Děloha Celkem 2006 395 57 98 15 25 5 0 0 595 2007 416 69 115 12 27 6 0 0 645 2008 357 59 97 20 26 7 0 0 566 2009 373 80 102 22 28 7 0 0 612 2010 364 70 102 17 20 13 0 0 586 2011 360 68 89 18 32 14 0 0 581 2012 432 73 114 20 26 9 0 0 674 2013 460 68 119 17 35 5 0 0 704 2014 507 87 169 32 40 9 2 0 846 2015 453 75 188 34 37 5 1 0 793 2016 458 78 179 42 41 3 3 4 808 2017 469 74 205 44 39 5 1 5 842 2018 508 74 216 42 43 10 1 1 895 2019 510 74 197 42 41 7 1 0 872 2020 443 72 172 35 37 5 1 0 765 2021 456 74 185 52 39 0 3 0 809

Zdroj: Koordinační středisko transplantací