Lékaři: Hrozí neobsazení na 24.000 služeb

Praha - Pokud se zdravotníci nedohodnou s ministerstvy práce a zdravotnictví na novele zákoníku práce, která navyšuje počet dobrovolných přesčasů, mohou v prosinci chybět lidé až na 24.000 nemocničních služeb. Novinářům to dnes řekl předseda Sekce mladých lékařů České lékařské komory Jan Přáda. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce řešení předložit na jednání s mladými lékaři v říjnu, nejdříve s ním seznámí ministra práce Mariana Jurečku (KDU-ČSL). Zdravotnické odbory žádají zrušení sporných změn v zákoníku a další změny vedoucí ke stabilizaci pracovníků ve zdravotnictví. Upravovat by je podle nich měl samostatný zákon.

"Věřím, že tento návrh bude vyhovovat mladým lékařům a tento problém vyřeší," řekl Válek bez dalších podrobností, které chce nejdříve sdělit Jurečkovi. Další jednání s mladými lékaři naplánovala ministerstva na MPSV 20. října. "Musíme najít řešení. Jsem si vědom toho, že tak jak ten pozměňovací návrh prošel, tak je to velký problém," dodal s tím, že sám byl proti pozměňovacímu návrhu poslance Víta Kaňkovského (KDU-ČSL).

Zdravotnické odbory a Česká lékařské komora ministrovi představily společné požadavky, mezi nimiž bylo i zrušení nového paragrafu zákoníku práce, který se týká přesčasové práce, a zrušení zákazu 24hodinových pracovních směn. Odboráři v diskusi nejemotivněji zmiňovali výši odměňování. Žádali navýšení tabulkových platů, podle Válka ale na tom ve vládě shoda není.

"V samostatném zákoně chceme upravit odměňování tak, aby naplnily závěry slibu, který dal v roce 2011 zdravotníkům ministr (Leoš) Heger (TOP 09)," řekla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková. Svaz dlouhodobě prosazuje sjednocení výše platů ve státních nemocnicích se mzdami u krajských či jiných zřizovatelů, teď nově žádá navázání výše odměn na průměrnou mzdu podobně jako u učitelů. Chtějí také výsluhy, nárok na lázně nebo zachování benefitů ve stávající výši, kterou má snížit vládní konsolidační balíček.

Podle Válka se každá změna ve zdravotnictví projeví za pět až deset let, například změny ve vzdělávání. "Chystáme sérii legislativní změn. Chtěli bychom tímto odstartovat dlouhodobou reformu zdravotnictví v České republice," řekl Válek. Na směřování zdravotnictví by podle něj měla být politická shoda, protože jinak se změny ani nestihnou projevit a další vláda je zruší.

Připravuje například změnu systému dohodovacího řízení, které mělo zajistit dohody o rozdělení peněz ze systému veřejného zdravotního pojištění mezi jednotlivé segmenty péče. Reálně totiž nefunguje, dohody uzavírá málo oborů. "Zákon o zdravotním pojištění bude vypuštěn do připomínkového řízení v říjnu. V prvním pololetí příštího roku bych ho chtěl předložit Poslanecké sněmovně," dodal. Příští rok chce předložit do Sněmovny také vícezdrojové financování ve zdravotnictví.

Novela zákoníku práce má od října navýšit možnost dobrovolných přesčasů ze současných 416 hodin na 832 hodin ročně. Iniciativu lékařů, kteří s tím nesouhlasí, podle dřívějších informací podporuje asi 4000 z 20.000 nemocničních lékařů. V některých nemocnicích podle nich už teď slouží tyto počty hodin, přestože je to nelegální. Od prosince chtějí proto lékaři tyto dohody nad rámec zákoníku odmítnout, pokud se nedohodnou na úpravě.

"Je pravděpodobné, že by se v takovém případě odkládala plánovaná péče. A lékaři by byli staženi na akutní péči," uvedl Přáda. Dohody chtějí lékaři vypovídat do konce září, aby nemocnice měly dva měsíce na přípravu. Péče o pacienty podle Přády ohrožená nebude.

V současné době může podle zákoníku práce zaměstnavatel nařídit všem pracovníkům 150 hodin přesčasů za rok, u zdravotníků je možnost dobrovolně pracovat až 416 hodin. Novela má umožnit dobrovolný objem hodin až na dvojnásobek, u pracovníků zdravotnických záchranných služeb na více než 1000 hodin.