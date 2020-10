Lékař: Po uzavření ZŠ by VFN přišla o 30 pct personálu

Praha - Případné uzavření základních škol by připravilo Všeobecnou fakultní nemocnici (VFN) v Praze až o 30 procent vysoce kvalifikovaného personálu, který by musel zůstat s dětmi doma. České televizi to řekl vedoucí lékař Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN Martin Balík. Podle něj má uzavření škol z epidemiologického hlediska nejistý efekt, pokud by k tomu kroku ale vláda přistoupila, mělo by to během 14 dnů, kdy by byly školy uzavřeny, fatální efekt, protože o pacienty by se nestaral kvalifikovaný personál.

Vláda má o dalších opatřeních proti koronaviru rozhodovat dnes odpoledne, ale už při dnešní dopolední diskusi na tripartitě převládl názor epidemiologů uzavřít i první stupeň základních škol.

Balík ale vnímá možné opatření v podobě uzavření základních škol jako 'kudlu do zad všem zdravotnickým pracovníkům'. VFN se podle něj stará o kriticky nemocné, kteří vyžadují vysoce kvalifikovanou péči, a pokud do práce nepřijde poměrně dost personálu, který má doma děti, tak se péče může zhroutit. "Když mi jedna třetina personálu zůstane doma kvůli zavřeným školám, já je neumím nikým nahradit," zdůraznil Balík.

V současné době je podle něj kapacita nemocnice dostačující a zásadně ani neomezujeme péči, i když pacientů s koronavirem v posledních dnech výrazněji přibývá. Pokud by ale byly uzavřeny školy a nemocnice kvůli tomu přišla o třetinu vysoce kvalifikovaných zdravotníků, Balík si myslím, že "vláda bude mít na svědomí o dost víc mrtvých, protože o ty pacienty se nebude starat kvalifikovaný personál".

Mluvčí Nemocnice Na Bulovce Simona Krautová dnes na dotaz ČTK uvedla, že v případě, že by došlo k uzavření škol, by nemocnice svým zaměstnancům pro jejich potomky nabídla výuku přímo v nemocnici, kterou by zajišťovali stejně jako během první vlny epidemie učitelé z tamní školy. Na jaře této možnosti však využilo jen několik zaměstnanců. "Pokud by se nedostávalo dostatek osob ošetřujících pacienty s covidem-19, byl by transformovaný provoz nemocnice," doplnila Krautová. To by podle ní znamenalo omezení péče a rušení plánovaných operací.