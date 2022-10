Lékař: Mezi předškolními dětmi se šíří chřipka, postupně nakazí starší

Praha - Mezi předškolními dětmi se podle vakcinologa Romana Chlíbka začala více šířit chřipka, počty případů v jejich věkové skupině dosahují hranice epidemie. Postupně nakazí starší, plošnou epidemii čeká Chlíbek po Novém roce. Řekl to na dnešní tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví k podpoře očkování. Chřipkou každý rok onemocní desetina lidí a třetina dětí, v posledních dvou letech epidemie covidu-19 obvyklá chřipková epidemie nebyla.

"Dva roky jsme tu neviděli chřipku v té masivní síle, takže nikdo z nás nemůžeme říct, jak silná bude," uvedl náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). Odborníci podle šíření nemoci na jižní polokouli odhadují, že může být silnější než dříve.

"Opakuje se scénář z let minulých, že začíná u dětí předškolního věku," řekl k chřipkové epidemii Chlíbek. Děti obvykle nemají vážný průběh nemoci, ale virus vylučují déle než dospělí. Postupně čeká vlnu epidemie u starších školáků, dospělých i seniorů. "Začne to u předškoláků, kolem vánočních prázdnin to budou starší školní děti a mladší dospělí a po Novém roce to určitě bude mezi zranitelnými seniory a dospělými," vysvětlil.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) bude záležet na počasí. "Teď se zdá, že první polovina listopadu bude teplá, takže je možné, že se vlna ještě posune," uvedl. Nyní je podle něj nejvhodnější doba na očkování proti chřipce, které by měli podstoupit zejména lidé rizikoví kvůli vyššímu věku nebo nemocem, jako je cukrovka, vysoký krevní tlak a snížená imunita.

Chřipce podle výpočtů odborníků podlehne asi 1500 Čechů za rok, v letech horší epidemie až 5000. Loni se nechalo očkovat zhruba 23 procent lidí nad 65 let, což je proti západní Evropě asi třetina. Ministr doplnil, že je možné se nechat proti chřipce a covidu-19 očkovat v jeden den, lékaři aplikují každou injekci do jiného ramene.

"Doporučujeme se obrátit primárně na svého praktického lékaře, který objedná obě vakcíny," dodal Pavlovic. V nemocničních očkovacích centrech podávají zdravotníci primárně vakcíny proti covidu-19, látky proti chřipce tam dostupné většinou nejsou. Vakcinolog Chlíbek doplnil, že se vyvíjí společná vakcína na oba viry, k dispozici ale bude nejdříve příští rok. Ministerstvo má podle Válka v rezervě miliardu korun na její nákup.

V Česku jsou proti chřipce dostupné dva typy vakcín výrobců z Nizozemska a Francie a nově i vakcína pro děti ve formě spreje. Z veřejného zdravotního pojištění jsou hrazené lidem nad 65 let, některým chronicky nemocným a od letošního roku nově zdravotníkům. Ostatním zdravotní pojišťovny část ceny očkování zpětně proti dokladu proplácejí.