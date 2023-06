Lehečka s Noskovou dohráli na tenisovém Roland Garros ve 2. kole

Paříž - Tenisté Jiří Lehečka a Linda Nosková vypadli na grandslamovém Roland Garros ve 2. kole. Čtvrtfinalista letošního Australian Open Lehečka prohrál jasně s Američanem Marcosem Gironem 2:6, 3:6, 2:6, osmnáctiletá Nosková nestačila na favorizovanou Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu, které podlehla dvakrát 3:6. Jedinou českou účastnicí ve dvouhře tak na turnaji zůstala Karolína Muchová, jež vyzve v pátečním 3. kole Rumunku Irinu-Camelii Beguovou.

Jednadvacetiletý Lehečka nenavázal na úvodní triumf nad Němcem Janem-Lennardem Struffem a v souboji se 75. hráčem světa Gironem prohrál za hodinu a 44 minut. Nevypracoval si ani jeden brejk, naopak šestkrát o servis přišel. Američan zaznamenal 28 vítězných míčů a vyrovnal na Roland Garros nejlepší výsledek z roku 2021. Lehečka udělal 38 nevynucených chyb a letošní maximum z pařížského turnaje už nevylepší.

"Určitě to byl jeden mých z nejhorších zápasů v sezoně. A to jak z hlediska výsledku, výkonu i jak jsem se cítil na kurtu," řekl novinářům Lehečka. "Byl to zápas, v němž jsem měl jasně danou taktiku a představu, jak by to mohlo vypadat. Přehrával jsem si v hlavě naše poslední utkání minulý rok, ale od začátku bylo vše jinak. Nepodařilo se mi vůbec zareagovat. Rozhodně to nebyla využitá šance, jak bych si představoval," doplnil.

Mladoboleslavský rodák vstoupil do utkání ztraceným podáním, nevypracoval si v prvním setu ani jeden brejkbol a Giron se po dalším brejku ujal za 32 minut vedení. Ve druhé sadě ztratil Lehečka servis v páté hře. Mohl sice za stavu 2:3 hned odpovědět, ale nevyužil dva brejkboly. Američan získal i druhý set.

Ani ve třetí sadě nenašel 41. hráč světa Lehečka rytmus, ve třetím gamu promarnil další dva brejkboly a od stavu 2:2 prohrál zbývající čtyři hry po sobě. Giron tak Lehečkovi oplatil říjnovou porážku z Paříže.

Také předloňská vítězka juniorského turnaje Nosková neměla v duelu s Rybakinovou jediný brejk a ztratila jej za hodinu a 28 minut. Její přemožitelka, světová čtyřka a šampionka z loňského Wimbledonu, která v Paříži vyřadila i Brendu Fruhvirtovou, narazí na Španělku Saru Sorribesovou.

Vsetínská rodačka Nosková se do 2. kola grandslamu dostala poprvé. Proti Rybakinové neproměnila ani jeden ze čtyř brejkbolů a třikrát o servis přišla. Rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán si pomohla pěti esy a zahrála 30 vítězných míčů. Nosková udělala šest dvojchyb.

"Měla jsem nějaké šance, ale bohužel jsem nehrála celý zápas nějak extra dobře," uvedla Nosková. "Když už jsem tedy něco měla, měla jsem to využít, abych alespoň něco brala z pozitivní stránky. Necítila jsem se však na kurtu příliš pohodlně. Nebylo to kvůli tomu, že jsem hrála s Rybakinovou, ale prostě jsem to úplně necítila," doplnila.

Česká tenistka ztratila poprvé podání ve třetí hře úvodní sady a servis neudržela ještě v závěru, kdy jí nepomohlo ani pět odvrácených setbolů. Nosková mohla duel zdramatizovat ve druhém setu, kdy měla za stavu 3:3 tři brejkboly. Žádný ale nevyužila a vzápětí o podání přišla. Rybakinová poté duel uzavřela čtvrtým využitým mečbolem.

Úvodní kolo čtyřhry zvládly Markéta Vondroušová s Miriam Kolodziejovou, které otočily duel proti francouzské dvojici Estelle Cascinové, Carole Monnetové a zvítězily 2:6, 6:1, 6:1. V další fázi vyzvou nasazené patnáctky Veroniku Kuděrmětovovou a Ljudmilu Samsonovou z Ruska.

Šampionka Šwiateková postoupila po další výhře 6:4, 6:0 do 3. kola Roland Garros

Obhájkyně titulu a světová tenisová jednička Iga Šwiateková vyhrála i druhý zápas na Roland Garros výsledkem 6:4, 6:0. Polská favoritka postoupila do 3. kola po dnešním vítězství nad Američankou Claire Liuovou.

Šwiateková, jež na pařížském grandslamu triumfovala poprvé v roce 2020, vyhrála za hodinu a půl. Se soupeřkou z úvodu druhé stovky žebříčku ztratila v prvním setu dvakrát podání, ve druhém jí ale nedala šanci. O osmifinále se varšavská rodačka střetne s Číňankou Wang Sin-jü.

"Není lehké hrát ve větru a po výměně stran pak hrát proti němu. Jsem ráda, že jsem pozvedla v druhém setu úroveň své hry. Trpělivost je důležitá, zvlášť na antuce," uvedla Šwiateková, jež ve středu oslavila 22. narozeniny.

Šwiateková na Roland Garros bojuje i o udržení pozice světové jedničky. Bez ohledu na výsledky své pronásledovatelky Aryny Sabalenkové z Běloruska v čele žebříčku zůstane, pokud obhájí titul.

Do třetího kola postoupil čtvrtý nasazený norský tenista Casper Ruud. Finalista loňského ročníku zdolal italského kvalifikanta Giulia Zeppieriho po více než tříhodinovém boji 6:3, 6:2, 4:6, 7:5. Čtyřiadvacetiletý Ruud, jenž si vloni zahrál finále i na US Open, měl první dva sety proti Zeppierimu pod kontrolou. Závěr vyrovnané třetí sady ale nezvládl a Ital, jenž po loňském debutu v Paříži startuje na grandslamu podruhé v kariéře, si brejkem vynutil pokračování zápasu.

Také v koncovce čtvrtého setu favorizovaný Nor zaváhal a za stavu 5:4 nedokázal duel dopodávat, zdravotní problémy soupeře mu ale vzápětí situaci usnadnily. Jednadvacetiletý Zeppieri si v jedenáctém gamu za stavu 15:40 vyžádal ošetření stehenního svalu, na kurtu už pak ale nedokázal uhrát ani jeden fiftýn.

"Byl to těžký zápas. Začal jsem dobře, brzy získal brejk a sám jsem dobře podával. Ale tohle je kouzlo zápasů na tři sety. Normálně bych vyhrál 6:3, 6:2, ale tady dostal ještě šanci a využil ji. Ve třetí sadě hrál mnohem lépe a ve čtvrté už to bylo hodně těžké," popsal utkání v rozhovoru na kurtu Ruud. "Takže jsem moc rád, že jsem nemusel do pátého setu. Budu mít čas připravit se na další zápas," dodal Nor, jenž na Roland Garros postoupil popáté ze sebou alespoň do 3. kola.

O překvapení se postaral 79. hráč žebříčku Daniel Atmaier z Německa, jenž po pěti a půl hodinách porazil 6:7, 7:6, 1:6, 7:6, 7:5 světovou devítku Jannika Sinnera. Favorizovaný Ital neproměnil dva mečboly a Altmaier zakončil utkání desátým esem.

Tenisový turnaj French Open v Paříži

(antuka, dotace 49,6 milionu eur):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Giron (USA) - Lehečka (ČR) 6:2, 6:3, 6:2, Ruud (4-Nor.) - Zeppieri (It.) 6:3, 6:2, 4:6, 7:5, Rune (6-Dán.) - Monfils (Fr.) bez boje, Altmaier (Něm.) - Sinner (8-It.) 6:7 (0:7), 7:6 (9:7), 1:6, 7:6 (7:4), 7:5, Tiafoe (12-USA) - Karacev (Rus.) 3:6, 6:3, 7:5, 6:2, Čorič (15-Chorv.) - Cachín (Arg.) 6:3, 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, Jarry (Chile) - Paul (16-USA) 3:6, 6:1, 6:4, 7:5, Etcheverry (Arg.) - De Minaur (18-Arg.) 6:3, 7:6 (7:2), 6:3, F. Cerúndolo (23-Arg.) - Hanfmann (Něm.) 6:3, 6:3, 6:4, Nišioka (27-Jap.) - Purcell (Austr.) 4:6, 6:2, 7:5, 6:4, Dimitrov (28-Bulh.) - Ruusuvuori (Fin.) 7:6 (7:4), 6:3, 6:4, Čang Č'-čen (Čína) - Tirante (Arg.) 7:6 (7:3), 6:3, 6:4, Seyboth Wild (Braz.) - Pella (Arg.) 6:3, 3:6, 6:4, 6:3, Olivieri (Arg.) - Vavassori (It.) 7:6 (9:7), 3:6, 6:4, 7:6 (7:3).

Čtyřhra - 1. kolo:

Jebavý, Martínez (ČR/Ven.) - Monteiro, Varillas (Braz./Peru) 6:2, 7:5.

2. kolo:

Nědovjesov, Reyes (Kaz./Mex.) - Behar, Pavlásek (Izr./ČR) 6:4, 1:6, 6:1.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Rybakinová (4-Kaz.) - Nosková (ČR) 6:3, 6:3, Šwiateková (1-Pol.) - Liuová (USA) 6:4, 6:0, Gauffová (6-USA) - Grabherová (Rak.) 6:2, 6:3, Džábirová (7-Tun.) - Dodinová (Fr.) 6:2, 6:3, Sorribesová (Šp.) - Martičová (Chorv.) 6:4, 6:1, Haddadová Maiaová (14-Braz.) - Šnajderová (Rus.) 6:2, 5:7, 6:4, Dayová (USA) - Keysová (20-USA) 6:2, 4:6, 6:4, Peraová (USA) - Vekičová (22-Chorv.) 3:6, 6:4, 6:3, Alexandrovová (23-Rus.) - Friedsamová (Něm.) 6:2, 6:0, Schmiedlová (SR) - Bolsovová (Šp.) 6:3, 6:4, Cocciarettová (It.) - Waltertová (Švýc.) 6:2, 6:3, Wang Sin-jü (Čína) - Petersonová (Švéd.) 7:6 (7:5), 6:2, Andrejevová (Rus.) - Parryová (Fr.) 6:1, 6:2, Danilovičová (Srb.) - Paoliniová (It.) 6:2, 7:5, Curenková (Ukr.) - Davisová (USA) 6:3, 1:0 skreč, Andreescuová (Kan.) - Navarrová (USA) 6:1, 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Kolodziejová, Vondroušová (ČR) - Cascinová, Monnetová (Fr.) 2:6, 6:1, 6:1, Parksová, Stearnsová (USA) - Detiucová, Gamizová (ČR/Ven.) 6:3, 6:4.