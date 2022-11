Lehečka postoupil při debutu na Turnaji mistrů pro tenisty do 21 let do finále

Jiří Lehečka z ČR v semifinále Turnaje mistrů pro tenisty do 21 let v Miláně, 11. listopadu 2022.

Jiří Lehečka z ČR v semifinále Turnaje mistrů pro tenisty do 21 let v Miláně, 11. listopadu 2022. ČTK/AP/Antonio Calanni

Milán - Tenista Jiří Lehečka postoupil při premiérové účasti na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let do finále. Český talent porazil v úvodním semifinále v Miláně Švýcara Dominica Strickera 4:1, 4:3, 2:4, 4:1.

Fotogalerie

Jednadvacetiletý Lehečka přehrál Strickera, jenž prošel základní skupinou bez porážky, za hodinu a 25 minut. O titul se v sobotním finále utká s Američanem Brandonem Nakashimou, nebo Britem Jackem Draperem.

Tenisový Turnaj mistrů hráčů do 21 let (tvrdý povrch, dotace 1,4 milionu dolarů): Semifinále: Lehečka (5-ČR) - Stricker (7-Švýc.) 4:1, 4:3 (7:4), 2:4, 4:1.