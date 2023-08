Lehečka postoupil na tenisovém turnaji ve Winston-Salemu do osmifinále

Winston-Salem - Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaji ve Winston-Salemu do osmifinále. Pátý nasazený hráč, jenž měl na úvod volný los, porazil ve druhém kole po obratu Američana Mitchella Kruegera 2:6, 6:2, 6:3. O postup do čtvrtfinále generálky na US Open se utká s Němcem Dominikem Koepferem.

Jednadvacetiletý Lehečka přišel v úvodním setu dvakrát o podání a s rozehraným soupeřem ze třetí stovky světového žebříčku, který si postup do hlavní soutěže vybojoval v kvalifikaci, ztratil servis i v úvodu druhé sady. Další zaváhání už ale nepřipustil a po takřka dvou hodinách vybojoval postup.

Výsledky tenisových turnajů

(řazeno podle výše dotace)

Turnaj mužů ve Winston-Salemu

(tvrdý povrch, dotace 850,680 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Lehečka (5-ČR) - Krueger (USA) 2:6, 6:2, 6:3, Čorič (1-Chorv.) - Hijikata (Austr.) 6:2, 7:6 (7:2), Griekspoor (2-Niz.) - Draper (Brit.) 7:6 (10:8) skreč, Korda (3-USA) - Bonzi (Fr.) 6:2, 6:3, Kumar (USA) - Van de Zandschulp (8-Niz.) 6:3, 7:5, Vukič (9-Austr.) - Van Assche (Fr.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, J.M. Cerúndolo (Arg.) - Hanfmann (10-Něm.) 7:6 (7:3), 5:7, 7:6 (7:4), Mmoh (USA) - Giron (13-USA) 6:3, 6:4.

Turnaj žen v Clevelandu

(tvrdý povrch, dotace 271.363 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Fernandezová (Kan.) - Tausonová (Dán.) 6:0 skreč.