Lehečka nestačil na Báeze a tenisté prohrávají v Argentině 0:1

Buenos Aires - Čeští tenisté prohrávají po úvodní dvouhře v kvalifikaci o postup na finálový turnaj Davisova poháru v Argentině 0:1. Jiří Lehečka podlehl na antuce v Buenos Aires domácí dvojce Sebastiánu Báezovi 6:7 a 3:6. Ve druhé dvouhře úvodního dne zkusí Tomáš Macháč zaskočit světovou čtrnáctku Diega Schwartzmana.

Ve druhé dvouhře úvodního dne hraje Tomáš Macháč, který v prvním setu zaskočil světovou čtrnáctku Diega Schwartzmana a úvodní dějství získal v poměru 6:2.

Ve vyrovnané prvním setu vedl dvacetiletý Lehečka po brejku z osmé hry 5:3. Nedokázal ale sadu dopodávat, po chybách o servis přišel a sadu rozhodl tie-break. Do něj vstoupil soupeř skvělým úderem po doběhnutí zkráceného míče za síť a Lehečka prohrál 4:7.

"První set jsem měl ve svých rukách, určitě měl dopadnout na moji stranu. Ale bohužel, zrovna v tom gamu se mi nepovedlo, co jsem chtěl zahrát. Udělal jsem chyby a pak v tie-breaku soupeř bohužel zahrál velice slušně," řekl Lehečka novinářům.

Báezeovi tleskala i bývalá hvězda Gabriela Sabatiniová a Argentinec se ve druhém setu rozehrál. Trápil Lehečku liftovanými míči k základní čáře a český hráč se oproti první sadě tolik nedostal k aktivnější hře. V šestém gamu přišel o servis a po hodině a 23 minutách o zápas.

"Ve druhém setu se projevila jeho rozehranost na antuce. Těžko jsem se dostával k tomu, co na mé hře platí. Na antuce tolik nefunguje servis, o něj jsem se nemohl opřít. Nelze to hodnotit pozitivně," konstatoval Lehečka.

Sobotní program začne v 15:00 čtyřhrou, do které kapitán Jaroslav Navrátil nahlásil dvojici Zdeněk Kolář, Vít Kopřiva a za domácí by mělo nastoupit duo Horacio Zeballos, Máximo González. Ve dvouhrách by se pak podle vývoje měli střetnout v souboji jedniček Lehečka se Schwartzmanem a následně Macháč s Báezem.

Vítěz postoupí do finálového turnaje, který se uskuteční 14. až 18. září na zatím neurčených místech. Poraženého čeká 16. a 17. září boj o účast v kvalifikaci v roce 2023.

Argentina - ČR 1:0 po úvodní dvouhře

Báez - Lehečka 7:6 (7:4), 6:3.