Lehečka do semifinále Australian Open neprošel, podlehl favoritovi Tsitsipasovi

Šestadvacetiletý rodák z Moskvy postoupil mezi čtyři nejlepší hráče turnaje po skreči Sebastiana Kordy. Američan s českými kořeny vzdal duel za stavu 7:6, 6:3, 3:0 pro soupeře kvůli zraněnému zápěstí.

Mezi ženami tvoří první semifinálovou dvojici Jelena Rybakinová z Kazachstánu a Běloruska Viktoria Azarenková. Vítězka loňského Wimbledonu Rybakinová porazila za hodinu a 21 minut Lotyšku Jelenu Ostapenkovou 6:2, 6:4. Dvojnásobná šampionka Australian Open Azarenková přehrála světovou trojku Američanku Jessicu Pegulaovou 6:4, 6:1.

Dvaadvacetiletý Korda, jehož otec Petr grandslam v Melbourne v českých barvách vyhrál v roce 1998, ztratil vyrovnanou úvodní sadu ve zkrácené hře. V ní si Chačanov vypracoval náskok 6:3 a proměnil třetí setbol.

Ve druhém setu si oba hráči drželi servis do stavu 3:3. Poté však Korda, jenž si po pátém gamu nechal zatejpovat zápěstí, nezískal už ani game a po ztrátě dalších tří her ve třetí sadě duel vzdal. Svěřenec trenéra Radka Štěpánka si i tak posunul v Melbourne postupem do čtvrtfinále grandslamové maximum.

"Něco už jsem cítil před pár týdny v Adelaide, ale přešlo to. Při zápasech to bylo doteď v pohodě. Ve druhém setu se to ale po jednom z forhendových returnů zhoršilo a najednou bylo těžké vůbec udržet raketu. Vracet voleje bylo skoro nemožné. Musím k doktorovi a zjistit, co s tím je," řekl Korda.

Třiadvacetiletá Rybakinová, která vyřadila v osmifinále světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou, vyhrála na turnaji počtvrté bez ztráty setu. Proti nasazené sedmnáctce Ostapenkové nasbírala 11 es a 24 vítězných míčků. Rodačka z Moskvy reprezentující Kazachstán se probojovala do semifinále grandslamu podruhé, na Australian Open vylepšila dosavadní maximum.

Třiatřicetiletá Azarenková přehrála osmifinálovou přemožitelku Barbory Krejčíkové za hodinu a 39 minut. Běloruska porazila na grandslamu hráčku z top 5 po více než deseti letech. Naposledy uspěla proti Rusce Marii Šarapovové v semifinále US Open 2012.

"Upřímně jsem měla strach, že neuspěju. Bála jsem se, že nedotáhnu věci úspěšně do konce. Moje ego tím trpělo," uvedla na kurtu Azarenková. "V přípravě jsme pracovali na tom, abych se neúspěchu nebála. Abych tomu vždy dala sto procent a byla i v pohodě s tím, kdyby to nestačilo," dodala bývalá světová jednička.

Vítězka Australian Open z let 2012 a 2013 Azarenková oplatila Pegulaové v Melbourne předloňskou porážku z prvního kola. Pětkrát prolomila soupeřčin servis. Američanka doplatila na 31 nevynucených chyb.