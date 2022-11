Lehečka bude hrát na Turnaji mistrů do 21 let o semifinále

Český tenista Jiří Lehečka na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let v Miláně, 8. listopadu 2022.

Milán - Tenista Jiří Lehečka má dnes druhý pokus na to, aby si na Turnaji mistrů do 21 let v Miláně vybojoval účast v semifinále. Jeho soupeřem v závěrečném utkání ve skupině bude domácí Matteo Arnaldi, který má na kontě dvě porážky.

Lehečka vstoupil do soutěže vítězstvím nad jiným Italem Francescem Passarem, pak ale prohrál s Brandonem Nakashimou. Američanovi podlehl hladce 1:4, 3:4 a 2:4, což by dnes mohla být jeho výhoda. Arnaldi totiž absolvoval ve středu nejdelší zápas v pětileté historii turnaje. Passarovi podlehl po dvou hodinách a 38 minutách.

Do semifinále postoupí nejlepší dva hráči ze skupiny.