Legendární Uriah Heep zahráli ve Vizovicích i s bývalými členy

Vizovice (Zlínsko) - Legendární britská rocková kapela Uriah Heep vystoupila v noci na dnešek na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku. Ke třem ze 12 odehraných skladeb přizvala i své bývalé členy, zpěváka Johna Lawtona a baskytaristu Paula Newtona. První jmenovaný ve čtvrtek oslavil 73. narozeniny, kolegové z kapely a pořadatelé festivalu mu k nim popřáli přímo na pódiu, jako dárek dostal dort.

Zatímco Newton patřil v roce 1969 mezi zakládající členy skupiny, ze které však po několika letech odešel, Lawton v kapele působil mezi lety 1976 až 1979. "Uriah Heep jsou součástí mé minulosti, přítomnosti a kdoví, možná i budoucnosti," řekl novinářům před koncertem Lawton.

Kapela předvedla fanouškům hodinu a půl trvající energickou show. Z dosud posledního studiového alba skupiny s názvem Living the Dream, které vyšlo loni, zazněla hned v úvodu koncertu píseň Grazed by Heaven. Později přidali Uriah Heep i skladby Living the Dream a Take Away My Soul. Publikum se pochopitelně dočkalo i starších hitů. Došlo tak na říznou skladbu Too Scared To Run i takřka povinný výlet do 70. let v podobě songů Stealin' nebo Gypsy. Při obou si posluchači užili vytříbená kytarová sóla, která jsou pro skupinu typická, a Lawtonův bluesově laděný vokál.

V setu kapely dále nechyběly skladby Rainbow Demon, Look At Yourself, July Morning, Sunrise a notoricky známá Lady In Black, kterou si s muzikanty s chutí zazpívalo i publikum. Závěr koncertu obstarala léty prověřená pecka Easy Livin'.

Skupina sází při svých koncertech především na samotnou muziku, snad i proto byla připravená scéna poměrně umírněná. Pódiové plachtě za zády muzikantů dominoval měsíc vycházející zpoza mraků a ozařující noční krajinu, tedy motiv z loňské, už 25. studiové desky kapely. K atmosféře přispěly i barevné kouřové efekty.

Věkově různorodé obecenstvo si koncert Uriah Heep viditelně užívalo. Je patrné, že jejich muzika oslovuje nejen vrstevníky členů skupiny, ale i podstatně mladší posluchače. Mezi ně patřil i čtyřiatřicetiletý David Kořínek ze Zdounek na Kroměřížsku. "Kapele se dnes hodně povedl výběr písniček. Na svůj věk předvedli muzikanti skvělý koncert," řekl ČTK po skončení vystoupení Kořínek.

Uriah Heep na Masters of Rock ve Vizovicích vystoupili podruhé, premiéru si na festivalu odbyli před 12 lety. Tentokrát dorazili v rámci letošního Living the Dream Tour, které odstartovalo v lednu v Paříži. Kultovní kapela za svou padesátiletou historii prodala přes 40 milionů alb. Jediným muzikantem, který ve stálé sestavě skupiny setrvává od jejího založení až dodnes, je dvaasedmdesátiletý kytarista Mick Box. Především v 70. letech Uriah Heep udávali spolu s Led Zeppelin nebo Deep Purple směr, kterým se hard rock vyvíjel.