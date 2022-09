Legendární Emil Zátopek má v Německu vzdálené příbuzné, potomky svého bratrance

Praha - Legendární vytrvalec Emil Zátopek, od jehož narození dnes uplynulo rovných 100 let, má v Německu vzdálené příbuzné. Jedenáctiletý Filip Emil Zátopek je potomkem Petra Zátopka, jehož otec Helmut byl Emilův bratranec. Příběh zveřejnila matka Filipa Emila Zátopka Kateřina Steeger, která poskytla rozhovor Českému olympijskému výboru. Čtyřnásobný olympijský vítěz Zátopek své příbuzné viděl jen při olympijských hrách 1972 v Mnichově.

Tato větev Zátopkovy rodiny hovoří německy. Eduard Zátopek, který byl bratrem Zátopkova otce Františka, se za druhé světové války s celou rodinou přihlásil k německému občanství. Proto museli Československo po roce 1945 opustit. "Odjeli do Bavorska a pak už se česky nemluvilo," řekla Steeger.

Helmut Zátopek byl sportovec, hrál fotbal v nejvyšší německé soutěži. Za jeho syna Petra se Steeger nikdy neprovdala. "Nechtěla jsem se jmenovat Zátopková. Hlavně už jsem jednou vdova z doby, kdy jsem ještě žila v Hamburku. Tak jsem řekla ne, zůstaneme tak, jak to je," vysvětlila.

O příbuzenském vztahu svého partnera s legendárním atletem ale věděla. Emila Zátopka sice nikdy osobně neviděla, ale její syn nese i jeho jméno. "Filip Emil Zátopek je z tohoto rodu poslední Zátopek v Bavorsku. Když se nám narodil, bylo to i v novinách. Média se o to zajímala. Emil byl v Německu velice oblíbený nejen díky sportu, ale také díky svému charakteru," přiblížila.

Legendární český atlet, jehož manželství s oštěpařkou Danou zůstalo bezdětné, se v dobách komunistického režimu nemohl se svými příbuznými v Německu stýkat. "Tenkrát za socialismu nebylo jednoduché Emila v Československu kontaktovat, oni vztah neměli. I když třeba zavolali Daně, říkala: 'Nevolejte, telefon je odposlouchávaný.' Vztah se redukoval na minimum," uvedla Steeger.

Jediné setkání se podařilo zorganizovat při OH 1972 v Mnichově. Pro Emila Zátopka připravili bavorskou snídani z tradičních bílých klobásek. "Pan Helmut Zátopek s mým druhem Petrem jeli pro Emila do hotelu a dovezli jsme ho. Byli tam novináři z německého Süddeutsche Zeitung. Moje tchýně vzpomíná, jak si to strašně užíval, chleba jedl po kouscích, i pro něho to byl únik z reality. Strašně si užíval toho chleba a těch bílých párečků s hořčicí, která je v Bavorsku velice sladká. Ta kombinace mu velice učarovala," vyprávěla Steeger. Zátopek byl tehdy v Německu sám, jeho manželku Danu úřady na Západ nepustily.

Malý Filip Emil Zátopek ví, jak slavného má předka. Když byl loni s rodinou v Olympijském muzeu v Lausanne, v jehož zahradě stojí socha Emila Zátopka, vzbudilo to pozdvižení. "Tam se musí ukazovat pas a hned se seběhlo celé muzeum. Udělali fotky a přivedli nás k těm věcem, které jsou tam vystavené," řekla Steeger, jejíž syn se zatím věnuje fotbalu.