Ledovka v noci na 3. prosince 2018 způsobila na jižní Moravě kalamitu v dopravě, kritická byla situace hlavně v západní části kraje. Autobusové linky mají zpoždění až 30 minut, regionální vlaky do 15 minut, uvedla kolem 8:00 na svém webu společnost Kordis, která koordinuje integrovaný dopravní systém v kraji. Před ledovkou varují také silničáři, většina silnic druhé a třetí třídy je sjízdná jen se zvýšenou opatrností, dálnice jsou mokré po chemickém ošetření, v kraji dál mrholí. Záchranáři od časného rána vyjížděli k autonehodám. U Kobylí na Břeclavsku se srazila dvě osobní auta, z nichž jedno pak začalo hořet. Lehce se zranili tři lidé. ČTK/HZS Jihomoravského kraje

Praha - Ledovka dnes ráno a dopoledne ztížila dopravu na řadě míst České republiky, největší problémy zaznamenal Pardubický, Olomoucký a Jihomoravský kraji. Vlaky projíždějící Českou Třebovou kvůli námraze na trolejích nabíraly značné zpoždění, ze stejného důvodu nejezdily pravidelně ani tramvaje v Brně, na namrzlém povrchu havarovala mnohá auta a některé úseky silnic ledovka zcela uzavřela. Hlavní silnice zůstaly s opatrností sjízdné. Před možným výskytem ledovky varovali meteorologové do dnešního poledne.

Železničářům způsobila námraza na trolejích problémy hlavně u České Třebové na Orlickoústecku, kde museli kvůli tomu nahrazovat elektrické lokomotivy dieselovými. Část spojů na hlavní trati z Čech na Moravu v důsledku toho nabrala zpoždění v desítkách minut, jiné jezdily odklonem. Vedle Českých drah se zpoždění týkalo i soukromého dopravce RegioJet, který dokonce musel ranní spoj z Prahy do Košic odřeknout. Podle mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského byl po 10:00 elektrický provoz mezi Českou Třebovou a Zábřehem na Moravě obnoven a provoz vlaků by se měl stabilizovat.

Na ledovku by si na Orlickoústecku měli dát pozor i řidiči a obdobné varování platí v Pardubickém kraji i pro Svitavsko. V regionech jsou kvůli ledovce uzavřeny některé úseky silnic, například u Jevíčka, Křenova, Jaroměřic, Poličky, Trpína, Lanškrouna nebo Svitav, pod tíhou ledu se ohýbaly stromy nad vozovku v okolí Žamberku.

V sousedním Olomouckém kraji se ledovka vytvořila například na některých silnicích v okrese Šumperk, pokryla například silnici číslo 35 z Mohelnice na Moravskou Třebovou, kluzká silnice se stala ve stoupání neprůjezdnou pro vozidla těžší než 3,5 tuny.

V Jihomoravském kraji byly ráno největší potíže v částech Brněnska, Vyškovska a Blanenska, například na Drahanské vrchovině, kolem Tišnova, Černé Hory a Boskovic a místy i na Znojemsku. Autobusové linky tam měly až půlhodinové zpoždění a regionální vlaky do deseti minut. Problémy postihly i brněnskou městskou hromadnou dopravu, a to kvůli námraze na trolejích a zledovatělým vozovkám ve výše položených částech města.

Záchranáři od časného rána vyjížděli v kraji k několika nehodám. U Kobylí na Břeclavsku se srazila dvě osobní auta, z nichž jedno pak začalo hořet. Lehce se zranili tři lidé. Další dvě auta havarovala u Vavřince na Blanensku, jednoho zraněného odvezla sanitka do nemocnice.

Na Vysočině ledovka zasáhla zejména Žďársko, Třebíčsko a Havlíčkobrodsko, problémy mohou být i jinde. Zavřené jsou dvě silnice třetí třídy, a to mezi obcemi Police na Třebíčsku a Vysočany na Znojemsku a mezi vsí Hluboká a Radostnínem na Havlíčkobrodsku. Na více než 20 místech hasiči navíc odklízeli ze silnic stromy, které kvůli námraze popadaly.

Popadané stromy uzavřely načas i některé silnice v Libereckém kraji, nejčastěji k nim hasiči vyjížděli na Semilsku a Českolipsku.

Silnice v dalších krajích jsou po ošetření většinou mokré a s opatrností sjízdné, podle silničářů mohou ale namrzat. Ve vyšších polohách na nich leží i zbytky sněhu.

Námraza na troleji zastavila vlaky, hlavně v okolí Č.Třebové

Ledovka na troleji komplikovala od nedělního večera do dnešního dopoledne provoz vlaků na hlavní trati z Čech na Moravu. Nejhorší situace byla v okolí České Třebové, kde museli železničáři nahrazovat elektrické lokomotivy dieselovými. Část spojů nabrala zpoždění v desítkách minut, jiné jezdily odklonem přes Havlíčkův Brod. Kromě Českých drah se zpoždění týkalo i soukromého železničního dopravce RegioJet.

Kvůli námraze nemohly jezdit elektrické vlaky z České Třebové ve směru na Moravu. Kolem 6:30 se železničářům podařilo zprovoznit jednu kolej ve směru na Brno, uvedl mluvčí Správy železniční dopravní cesty (ŠŽDC) Pavel Tesař. "Mezi 10. a 11. hodinou dopoledne byl obnoven elektrický provoz mezi Českou Třebovou a Zábřehem na Moravě," uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Provoz vlaků by se měl podle něj nyní stabilizovat.

Dnešní problémy s ledovkou se týkaly zejména rychlíků mezi Brnem a Prahou. Část spojů Českých drah nabrala kvůli počasí i více než hodinové zpoždění. Další spoje dráhy posílaly odklonem přes Havlíčkův Brod.

Kromě České Třebové narušila ledovka provoz i na trati z Ústí nad Orlicí do Štítů. Mezi Letohradem a Lichkovem jezdily ráno jen vlaky s motorovými lokomotivami, vyplývá z informací na webu Českých drah.

Námraza na troleji působila problémy také soukromému dopravci RegioJet. Jeho vlaky dnes nabíraly v některých případech až několikahodinové zpoždění. Ranní spoj z Prahy do Košic musel dopravce odřeknout, řekl ČTK mluvčí Aleš Ondrůj. Největší problémy měly vlaky mezi Zábřehem na Moravě a Českou Třebovou. "Museli jsme vlaky tlačit motorovými lokomotivami od ČD Cargo. Stejně tak jsme využili motorovou lokomotivu na vlaku do Brna mezi Českou Třebovou a Svitavami," řekl Ondrůj. V některých případech dopravce spojoval vlaky kvůli zpoždění do jednoho.

Cestující mají nárok na kompenzace podle standardních podmínek RegioJetu. "V řadě případů to bude i 100 procent, tedy vrácení jízdného, a to přesto, že zpoždění není způsobené naší vinou," řekl Ondrůj.

U Berouna spadl strom na trať, vlaky Praha-Plzeň stály

Na trať mezi Berounem a Karlštejnem spadl dnes kolem 13:00 strom, který poškodil trakční vedení. Do stromu narazil projíždějící vlak, nikomu se nic nestalo. Provoz na trati spojující Prahu s Berounem a Plzní byl v úseku Beroun - Karlštejn více než hodinu zastavený. Po jedné koleji vlaky začaly jezdit před 14:30, řekl ČTK mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš. Plné obnovení provozu očekává kolem 16:00, čas se ale může změnit.

Vlak, který do stromu narazil, má podle Illiaše poškozenou lokomotivu. Omezení se dotklo jak dálkových, tak regionálních spojů. Některé dálkové vlaky byly vedeny odklonem před Rudnou u Prahy, cestující musí počítat se zpožděním až půl hodiny.

Jihočeský kraj

V jižních Čechách, kde se dnes ráno tvořilo na silnicích v okrese Jindřichův Hradec náledí a ledovka, jsou již všechny hlavní tahy sjízdné bez omezení. Se zvýšenou opatrností jsou sjízdné některé silnice třetí třídy. ČTK to dnes po 12:00 řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Martin Šulista.

"Situace se všude zlepšila, všude teploty stouply. V okrese Jindřichův Hradec jsou silnice první a druhé třídy ošetřené, mokré, sjízdné bez omezení. V některých místech jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, jedná se o lesní úseky a vyšší polohy," řekl dispečer.

Nejhorší byla podle něj situace na silnicích třetí třídy, kde se kvůli menšímu provozu později promísila posypová sůl se sněhem. "Na některých trojkách je ještě údržba, nicméně teploty jsou nad nulou všude a ledovky by už být neměly," řekl dispečer.

Na Jindřichohradecku vyjíždělo dnes mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní 15 aut silničářů, v ostatních jihočeských okresech silničáři nevyjížděli.

Podle meteorologů bude dnes oblačno až zataženo s občasným deštěm po celý den. Nejvyšší denní teploty budou od osmi do 11 stupňů. Na Šumavě bude vítr s nárazy kolem 15 metrů za sekundu.

Jihomoravský kraj

Ledovka v noci způsobila na jižní Moravě kalamitu v dopravě, kritická byla situace hlavně v západní části kraje. Autobusové linky měly ráno zpoždění až 30 minut, regionální vlaky do 15 minut. Kolem 14:00 šlo ještě o některé autobusové a vlakové linky se zpožděním do deseti minut, uvedla na webu společnost Kordis, která koordinuje integrovaný dopravní systém v kraji. Před ledovkou varovali také silničáři, většina silnic druhé a třetí třídy je sjízdná jen se zvýšenou opatrností, dálnice jsou mokré po chemickém ošetření. Kvůli ledovce je také zavřená silnice mezi Vysočany a Policí.

Kalamita v noci zasáhla podle Kordisu celý kraj. Největší potíže byly nad ránem v částech Brněnska, Vyškovska a Blanenska, například na Drahanské vrchovině, kolem Tišnova, Černé Hory a Boskovic a místy i na Znojemsku, například mezi Horním Břečkovem a Čížovem.

Ledovka také ráno zcela uzavřela silnici číslo 41015 mezi Vysočany na Znojemsku a Policí na Třebíčsku. Ve 14:00 se po ní ještě nejezdilo.

Městskou hromadnou dopravu v Brně v noci komplikovala námraza na trolejích a ve výše položených částech města také zledovatělá vozovka. Brzy ráno navíc kvůli přepálené troleji nevyjížděly tramvaje z vozovny Pisárky. Kolem 05:00 se podle webu Dopravního podniku města Brna podařilo dopravu uvolnit, lidé ale mají nadále počítat s nepravidelnostmi na tramvajových linkách. Po 8:00 už všechny linky jely bez omezení se zpožděním do deseti minut.

Silničáři v Brně ráno poslali do terénu všech 21 sypačů a spotřebovali přes 100 tun soli. "Komunikace v naší správě jsou nyní po chemickém posypu holé a mokré. Pro řidiče doporučujeme i nadále opatrnou jízdu, a to především na bočních komunikacích, které nejsou v naší správě a kde dosud nemusela údržba proběhnout," uvedl Leoš Chasák z Brněnských komunikací. Opatrní by podle něj měli být i chodci.

Záchranáři od časného rána vyjížděli k autonehodám. U Kobylí na Břeclavsku se srazila dvě osobní auta, z nichž jedno pak začalo hořet. Lehce se zranili tři lidé. Další dvě auta havarovala u Vavřince na Blanensku, jednoho zraněného odvezla sanitka do nemocnice.

Královéhradecký kraj

Na části silnic na Rychnovsku dnes hrozí náledí a na cestách ve vyšších polohách Orlických hor je slabá vrstva sněhu krytá posypem. Zbytky rozbředlého sněhu ležely dnes ráno na silnicích nižších tříd na Jičínsku a v Krkonoších. Ostatní silnice v Královéhradeckém kraji byly po dešti mokré a s opatrností sjízdné. Teploty se ráno pohybovaly od nuly do tří stupňů Celsia. Vyplývá to z informací silničářů a meteorologů v kraji.

Dnes by mělo být v hradeckém kraji zataženo s občasným deštěm, místy se mohou objevit mlhy. Teploty by se měly přes den pohybovat od šesti do devíti stupňů Celsia, na severovýchodě a východě kraje od tří do šesti stupňů.

Liberecký kraj

Dopravu v Libereckém kraji zkomplikovaly dnes ráno popadané stromy, hasiči je přes noc odstraňovali na více než 20 místech. "Vyjížděli jsme napříč celým krajem," uvedla operační hasičů v Liberci. V horských oblastech Semilska a Jablonecka je na silnicích nižších tříd zledovatělá či ujetá vrstva sněhu krytá posypem, vyplývá z informací na dopravním webu. Místy ráno mrholilo a teploty byly mezi nulou a třemi stupni Celsia, ve Frýdlantském výběžku bylo nad pěti stupni.

Některé silnice byly ráno kvůli popadaným stromům uzavřené. Po 5:30 hasiči vyjížděli do Všelibic na Liberecku, kde kmen zatarasil silnici 27715. Dočasně uzavřena byla také místní komunikace U Kříže - Dupanda v Pěnčíně na Jablonecku a pro nákladní auta více než kilometrový úsek silnice 2935 v Roztokách u Jilemnice, kde bylo několik nahnutých stromů nad vozovkou. "Přes noc jsme měli 21 výjezdů ke stromům," dodala operační hasičů.

Silnici v kraji jsou s opatrností sjízdné i kvůli mrholení a mlhám. Sníh ještě zůstává na vozovkách v Jizerských horách a Krkonoších, přes den by měl ale i tam odtávat. Podle předpovědi by dnes mělo být většinou zataženo s občasným deštěm. Nejvyšší denní teploty budou mezi sedmi a deseti stupni Celsia, na horách od čtyř do sedmi stupňů.

Moravskoslezský kraj

Zledovatělý sníh, mlhy i silný vítr mohou dnes působit problémy řidičům na Bruntálsku, silnice jsou tam sjízdné se zvýšenou opatrností. Především ve vyšších polohách na komunikacích ošetřovaných inertním posypem může ležet zledovatělá vrstva sněhu. Vyplývá to z informací silničářů.

Hlavní tahy v kraji jsou ale většinou hole a mokré, převážně sjízdné bez většího omezení. Meteorologové dnes očekávají na většině území občasný déšť nebo přeháňky, zpočátku i mrznoucí a může se tak tvořit ledovka. Nejvyšší denní teploty by měly dosáhnout osmi stupňů Celsia.

Olomoucký kraj

Na nebezpečnou ledovku si dnes ráno musí dát pozor řidiči v Olomouckém kraji, který v neděli odpoledne zasáhly dešťové přeháňky a prochladlé vozovky začaly namrzat. Ledovka se vytvořila například na některých silnicích v okrese Šumperk. Velká opatrnost je na místě i při řízení automobilů v ostatních částech Olomouckého kraje. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Ledovka pokrývá například silnici číslo 35 z Mohelnice směrem na Moravskou Třebovou, a to v úseku dlouhém 18 kilometrů. Kluzká silnice je ve stoupání neprůjezdná pro vozidla těžší než 3,5 tuny. U obce Gruna tam časně ráno havaroval nákladní automobil.

Silnice mohou ráno namrzat i v ostatních částech Olomouckého kraje. Řidiči by proto měli jezdit se zvýšenou opatrností. Správci silnic už v neděli odpoledne poslali do terénu sypače, s jejichž pomocí vozovky předem chemicky ošetřili, aby na nich večerní a noční déšť nenamrzal. Z ranního hlášení dispečerů údržby silnic vyplývá, že silnice jsou zatím sjízdné.

Na Jesenicku a Šumpersku v noci místy sněžilo, takže na vozovkách jsou ve vyšších polohách také zbytky rozbředlého sněhu či vrstva ujetého sněhu s posypem. Na Olomoucku, Prostějovsku a Přerovsku jsou vozovky po vydatném chemickém posypu zpravidla holé a mokré. V okolí Moravského Berouna na Olomoucku je rozbředlý sníh.

Na mnoha místech Olomouckého kraje mrholí a řidiči musí počítat také s častými mlhami. Opatrní by měli být i lidé, kteří ráno pěšky vyrazí do ulic měst a obcí. Chodníky mohou být po nočním dešti namrzlé.

Pardubický kraj

Ve východní části Pardubického kraje bylo dnes ráno kvůli náledí a ledovce uzavřeno několik silnic. Většina komunikací na Svitavsku a Orlickoústecku je již s opatrností sjízdná, pro osobní vozy je s použitím řetězů průjezdný i úsek silnice I/11 přes Suchý vrch, pro kamiony zákaz stále trvá. Kvůli námraze na troleji také nemohly jezdit elektrické vlaky z České Třebové ve směru na Olomouc a na Pardubice.

Kolem 6:30 se železničářům podařilo zprovoznit alespoň jednu kolej ve směru na Brno. V úseku Česká Třebová - Zábřeh na Moravě byl od 10:13 postupně obnovován provoz vlaků elektrickými lokomotivami po jedné ze dvou traťových kolejí. Problém se týká zejména rychlíků mezi Brnem a Prahou. Část spojů Českých drah nabrala kvůli počasí i více než hodinové zpoždění. Další spoje dráhy posílaly odklonem přes Havlíčkův Brod. Noční vlak společnosti Regiojet z Prahy na Slovensko podle webu firmy kvůli nepříznivému počasí dokonce dosáhl zpoždění pět hodin.

V okolí Moravské Třebové a Poličky byla ráno kvůli ledovce nesjízdná asi desítka úseků menších silnic. Silničářům se je podařilo zprůjezdnit, přesto se lokálně může náledí vyskytovat. Pod tíhou ledu se ohýbají stromy nad vozovku v okolí Žamberku a Ústí nad Orlicí.

Hasiči v noci na dnešek pomáhali uvízlým kamionům například v Jaroměřicích. V Moravské Třebové tahač s návěsem dostal pravděpodobně smyk a poškodil bok vozu a svodidla. Ve Výprachticích se vzpříčil kamion s vlekem na zledovatělé silnici. Další kamion skončil svou jízdu v Gruně, kde část vozu skončila na silnici a část v příkopu. Dvě nákladní auta uvízla v Šedivci, po posypání vozovky a vyproštění obě odjela. V Koclířově ráno narazila dodávka do hospody. Hasiči pomocí navijáku auto z vrat objektu vyprostili.

Kraj Vysočina

Na Vysočině v noci na dnešek pršelo, silnice jsou kvůli ledovce sjízdné se zvýšenou opatrností. Nejpostiženější je Žďársko, problémy jsou však i jinde. Zavřená je několik kilometrů dlouhá silnice třetí třídy mezi obcemi Police na Třebíčsku a Vysočany na Znojemsku, kam se v noci nedostal ani sypač, řekl ČTK dispečer krajské správy Roman Hubený.

Hlavní tahy jsou po ošetření mokré, na silnicích nižších tříd je zledovatělá vrstva sněhu posypaná drtí. Výstraha meteorologů před silnou ledovkou platí do dnešního poledne.

V neděli odpoledne a v noci na dnešek na Vysočině pršelo, teploty se k ránu pohybovaly od minus tří do jednoho stupně Celsia. Na nesjízdné úseky někde upozorňovali řidiči. "Kolem 110 sypačů jezdilo celou noc," uvedl dispečer.

Přes den bude na Vysočině většinou zataženo, občas bude pršet. Ledovka se zpočátku ještě může místy tvořit na východě kraje. Později by měly srážky ustat, někde mohou být mlhy. Teploty by se během odpoledne mohly dostat k šesti až deseti stupňům Celsia.

Zlínský kraj

Silnice ve Zlínském kraji mohou dnes ráno místy namrzat. Vozovky v regionu jsou po chemickém ošetření převážně mokré a sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice ve vyšších polohách Bílých Karpat mohou být zledovatělé, s ledovkou musejí řidiči počítat například v okolí Bojkovic a Komni na Uherskohradišťsku. Dopravu na mnoha místech kraje komplikují i mrholení a mlhy, které snižují dohlednost. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V regionu je převážně zataženo až oblačno, místy vane slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od minus dvou do plus tří stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout šesti stupňů Celsia. Přes den bude zataženo, zpočátku s deštěm a lokální možností tvorby ledovky. Vát bude slabý, během dne mírný jižní až jihozápadní vítr.