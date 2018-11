Praha - Varování před slabou ledovkou na severu Moravy a ve Slezsku meteorologové prodloužili do pátečního rána. V jihozápadní polovině Čech se ledovka může tvořit ve vyšších polohách v noci na čtvrtek a na pátek. Chodníky a vozovky mohou klouzat, chodci i řidiči by měli být opatrní. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

"Místy se bude vyskytovat mrholení nebo slabé sněžení, až do pátečního rána ojediněle i mrznoucí mrholení doprovázené tvorbou slabé ledovky," uvedli meteorologové.

Na severovýchodě platí výstraha od dnešních 10:00 do pátečních 08:00 pro celý Moravskoslezský kraj a dále pro Šumpersko, Jesenicko, Olomoucko, Přerovsko a Vsetínsko. Mrznoucí srážky se budou během dne objevovat v místech nad 400 metry nad mořem, v noci také v nižších polohách, uvedl ČHMÚ. "Ve čtvrtek a v noci na pátek bude srážková činnost postupně slábnout," doplnil.

V jihozápadní polovině Čech se může mrznoucí mrholení vyskytnout zejména v příštích dvou nocích v polohách nad 600 metry. Varování před ledovkou platí po obě noci od 18:00 do 08:00 pro celý Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj a také pro Příbramsko a Chomutovsko.

Před slabou ledovkou varoval ČHMÚ už pro noc na dnešek na většině území Moravy, ve Slezsku, na Vysočině a ve východních Čechách. Řidiči v těchto oblastech se dnes ráno potýkali se zhoršenou sjízdností silnic.