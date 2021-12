Lednová inflace překročí téměř jistě sedm procent, míní Holub z ČNB

Praha - Lednová inflace překročí podle člena bankovní rady České národní banky (ČNB) Tomáše Holuba téměř jistě sedm procent, jde podle něj o optimistický odhad. S deseti procenty se ale nepočítá, řekl Holub v Otázkách Václava Moravce České televize. V listopadu stoupla meziroční inflace na šest procent z říjnových 5,8 procenta. Odhady ČNB překonala o 1,1 procentního bodu. Základní úroková sazba ČNB by se podle Holuba příští rok na jaře mohla dostat na čtyři procenta.

Leden označil Holub za důležitý, protože firmy a obchodníci dělají nové ceníky. "Teď už je téměř jisté, že inflace přeleze sedmiprocentní úroveň. Jak vysoko se nad tu sedmičku dostane, to já momentálně si ani netroufám odhadnout," uvedl.

Meziroční odhad sedm procent označil Holub v dané situaci i vzhledem k očekávanému zdražení energií za spíše optimističtější číslo. Deset procent, jak o tom po zveřejnění listopadové míry mluvili někteří analytici, ale má za přehnaně varovné. Realistických by mohlo být osm procent. "Minimálně to nedokážu vyloučit," podotkl Holub.

Míra inflace by se měla podle odhadů centrální banky snižovat v druhém pololetí příštího roku. "Věřím zejména tomu, že se naplní náš výhled na druhou polovinu příštího roku, kdy už naopak čekáme, že inflace půjde poměrně rychle dolů," dodal Holub.

Základní úroková sazba ČNB, od které se odvíjí úročení komerčních úvěrů, je v současnosti na 2,75 procenta. Na blížícím se prosincovém zasedání by byl Holub pro zvýšení základní sazby o víc než 0,5 procentního bodu.

Neutrální nastavení sazeb ČNB by podle Holuba bylo za současné inflace kolem 3,5 procenta. "Nechci říkat, že už v únoru budeme na čtyřech procentech, ale dejme tomu během jara ... bychom se na ta čtyři procenta mohli skutečně dostat," řekl Holub.

Ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská v OVM řekla, že na zasedání bankovní rady 22. prosince očekává zvýšení sazby o 0,75 procentního bodu. Zdůvodnila to tím, že dosavadní prognóza ČNB počítala s nižší inflací, pomalejším růstem spotřeby a silnější korunou, než odpovídá aktuální situaci. "Pod vánoční stromeček budeme mít sazby více než tři procenta," uvedla Horská. Další zvyšování čeká v únoru.

Diskusi na prosincovém jednání bankovní rady o vyšším zvýšení sazby než 50 bazických bodů předpokládá také Holub. "Bohužel výčet těch faktorů, které překvapují směrem nahoru je jasný. Je to jak inflace, je to HDP, jsou to mzdy, je to kurz koruny," souhlasil Holub. Dodal, že až údaje zpracují analytici centrální banky, bude jim zvýšení sazeb vycházet na více než 0,5 procentního bodu. "Bude pak na posouzení bankovní rady, jestli to uděláme, nebo ne," řekl Holub. Dodal, že on sám by asi byl pro vyšší zvýšení.

Bankovní rada na počátku listopadu překvapivě zvýšila základní úrokovou sazbu o 1,25 procentního bodu na 2,75 procenta. Šlo o nejvýraznější zvýšení sazeb od roku 1997. Důvodem růstu sazeb je především rostoucí inflace. Předtím na konci září rada zvýšila základní úrokovou sazbu, od níž se odvíjí úročení komerčních úvěrů, o 0,75 procentního bodu na 1,5 procenta.

O tom, že růst úrokových sazeb bude pokračovat hovořil v pátek i guvernér ČNB Jiří Rusnok. "Nejsme ještě ani na neutrální úrovni, která je kolem tří procent. Ale tam se brzy dostaneme," řekl Rusnok na konferenci Barometr českého průmyslu.