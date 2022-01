Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Lyžařku Ester Ledeckou před dnešním sjezdem Světového poháru mrzelo, že kvůli zkrácení trati zaviněnému silným větrem přišla o svoji silnou pasáž. Do "sprinterského" sjezdu v Cortině d'Ampezzo ale nastoupila plná energie s dobrou strategií a dojela třetí.

Česká zimní hvězda zajela jen něco přes minutu dlouhý sjezd výborně a třetím místem zaznamenala své šesté pódium v lyžařském Světovém poháru. Prohrála jen o 26 setin s vítěznou Italkou Sofií Goggiaovou a o šest s Rakušankou Ramonou Siebenhoferovou.

"Cítím se na lyžích líp, ale pořád je na čem pracovat," řekla Ledecká v nahrávce pro média. "Sofia jezdí skvěle a zase si zasloužila vyhrát. Já mám spoustu rezerv, na kterých bude potřeba zapracovat a uvidíme, jak to půjde," řekla na otázku, zda může suverénní Italku porazit.

Silný vítr donutil pořadatele snížit start oproti tréninkům o 200 výškových metrů. Sjezdařky přišly o ikonický start a skok mezi skalami. "Mě to mrzelo, protože v trénincích jsem měla nahoře dobré mezičasy a cítila se tam líp, zatímco dole jsem zpomalovala. Nakonec mi to odstřihli, ale o to víc jsem se mohla soustředit na spodek a zlepšit chyby z tréninků," řekla Ledecká.

Před týdnem v rakouském Zauchensee se Ledecké dařilo v trénincích, ve druhém byla druhá, ale v závodu si pohoršila. V Cortině naopak skončila v testovacích jízdách dvakrát šestá a ostrý sjezd vylepšila na bronz. "Měla jsem do závodu lepší strategii a dost energie," podotkla.

Nerovná trať činila lyžařkám velké problémy. "Bylo to celkově rodeo trošku. Dole to bylo trošku hrbolaté, a jak se střídalo světlo stín, tak na boule nebylo moc vidět," popsala Ledecká, která startovala až sedmnáctá a viděla i boj Goggiaové. "Vypadala, že řeší jednu krizovou situaci za druhou, ale prostě takový to byl závod. Byl to sprint a každá malá chyba se počítala."

V neděli čeká Ledeckou a spol. superobří slalom. Po úspěchu ze sjezdu by do něj mohla jít dobře naladěná. "Chodím na start vždy s velkou chutí a nezáleží na tom, jaký mám předtím výsledek. Připravím se, jak nejlíp budu moct, abych se mohla postavit silná na start," řekla.