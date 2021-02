Ledecké pomohl podle kouče Banka ke zlepšení i koronavirus

Praha - Ester Ledecká prožívá nejlepší sezonu v lyžařské kariéře a na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo pojede v roli jedné z favoritek rychlostních disciplín. Podle trenéra Tomáše Banka se česká hvězda bílých svahů posunula technicky, k čemuž napomohl i jarní trénink v době koronavirové pandemie.

Ledecká skončila v dosavadním průběhu Světového poháru osmkrát v desítce. Přemožitelku nenašla v prosincovém superobřím slalomu ve Val d'Isere a v lednu byla druhá ve sjezdu v Crans Montaně. "Je to zatím její nejlepší sezona. Jezdí dobře," zhodnotil Bank v telefonickém rozhovoru ČTK uplynulou část zimy. "Baví mě to, i když je to občas trošku divoké, o nervy, ale zatím se nám vše podařilo vyřešit," dodal.

K nejvážnějším komplikacím patřil pád Ledecké ve sjezdu. V Crans Montaně najela ve více než stokilometrové rychlosti do ochranné sítě. Vyvázla s naraženým ramenem a hýždí, odřeným obličejem a čtyřmi stehy na vnitřním rtu. "Ty už jsme teď vyndali a zdravotně je na tom dobře," řekl ČTK fyzioterapeut Michal Lešák.

V návaznosti na pád se o uplynulém víkendu v Ga-Pa objevil problém s helmou. Chyběla na ní - zřejmě v důsledku karambolu - nálepka, která garantuje bezpečnostní standardy stanovené Mezinárodní lyžařskou federací FIS. "Ještě se to asi bude projednávat, ale vypadá to, že dostane pokutu," uvedl Bank.

Nad nepříjemnostmi ale převažují pozitiva. Především fakt, že Ledecká zúročuje pokrok, který na sjezdovkách udělala. "Dost se zlepšila technicky. Dřív navazuje oblouk," popsal Bank. Zdokonalení přičítá i koronavirové krizi. "Nadělila nám na jaře klidný a systematický trénink, což je jinak vlastně zázrak, jak Ester jezdí na snowboardu a na lyžích. Na jaře jsme nikam nespěchali a mohli trénovat," řekl.

Ledecká sice musela zůstat loni na jaře v Česku, kde nemohla jezdit rychlostní disciplíny, ale pilovala oblouk v obřím slalomu. "Na placatém kopci. To nikdy dlouho nevydržíte, ale nám nic jiného nezbývalo a bylo to jen dobře," řekl Bank.

Vlastně i zmíněný pád pramenil z toho, že jela až příliš dobře. "Tak dobře, tak rychle, že to chytlo velký grády a byla jinde, než měla být," řekl Bank a upozornil, že i díky formě a víře ve vlastní síly zvládla Ledecká hned další závody znovu výborně.

Před přesunem do Cortiny d'Ampezzo čekají Ledeckou poslední tréninky. "Budeme každý den asi někde jinde. Jak je zvláštní počasí, tak Franz (italský kouč Gasper) hledá nové možnosti, aby to bylo co nejlepší. Možná, že se potkáme i s (Američankou) Mikaelou Shiffrinovou, jestli jsem tomu dobře rozuměl," doplnil Bank.

Poprvé se Ledecká postaví na start v pondělní superkombinaci. I proto se na poslední chvíli projede v tréninku ve slalomových branách. "Bude to malý rychlokurz slalomu, protože toho tréninku jsme zas tolik neměli," podotkl Bank. Na MS má ještě v plánu úterní superobří slalom a sjezd, který se pojede v sobotu 13. února.

Tratě v Cortině, kde Ledecká startovala jen předloni, jsou podle kouče standardní. "Ani těžší, ani lehčí. Strašně bude záležet na sněhu a jestli třeba udělají větší skoky, protože to je mistrovství světa. Já si ale myslím, že moc ne. Už teď je hodně zranění a FIS tlačí, aby jich bylo míň. Skoky nebudou tak velký," řekl. Víc vědět bude Bank v sobotu, kdy bude svah natáčet při "najíždění" sjezdovky předjezdci.

K současným nezbytnostem patří pravidelné testy na covid-19. "Tomu se přizpůsobujeme," řekl Bank. Ve čtvrtek se tým testoval v hotelu. "Přijela za námi do Itálie testovací parta z Rakouska, což jsme si museli zajistit," řekl Bank. Další testování podstoupí Ledecká a spol. v sobotu po příjezdu do dějiště MS.

V rozjeté sezoně se čtyřiačtyřicetiletý kouč domů dostane vždy jen na pár hodin. Před šampionátem přijel v pondělí a ve středu už zase zmizel. Stihl opravit myčku, zaplatit na dopravním inspektorátu pokuty a zajistit věci potřebné na trénink. "Sháněl jsem barvu, abychom měli čím nastříkat sníh, a koupit sprejer, protože starý teče asi šesti dírami a jsem pak celej modrej. Kupodivu jsem to sehnal i v době koronavirové krize, protože se to dá koupit v zahrádkářských potřebách," řekl Bank.