Ledecká útočila ve sjezdu na medaili, ale chybovala. Vyhrála Suterová

Jen-čching (Čína) - Ester Ledecká olympijskou medaili ve sjezdu na hrách v Pekingu nezískala. Na druhém a třetím mezičase vedla před později bronzovou Italkou Nadiou Delagovou, ale pak chybovala a závod dokončila s velkou ztrátou na 27. místě. Vyhrála mistryně světa Švýcarka Corinne Suterová, která porazila o 16 setin sekundy obhájkyni olympijského zlata Italku Sofii Goggiaovou, jež se na vrchol sezony vrátila zhruba tři týdny po zranění kolena.

Ledecká nenavázala na unikátní úspěch z Pchjongčchangu 2018, kde triumfovala v obou svých sportech. V Číně obhájila zlato v paralelním obřím slalomu na snowboardu, ale na lyžích byla pátá v super-G a ve sjezdu skončila daleko za nejlepšími až sedmadvacátá.

Při olympijské premiéře ve sjezdu si Ledecká počínala odvážně, ale po třetím mezičase najela příliš zpříma do jedné z branek, manévr nezvládla a vybočila z optimální trati. "Myslím, že jsem tam měla docela dobrou rychlost, protože mi to tam trochu hopslo do té komprese. Bohužel potom jsem nebyla v tak dobré pozici, v jaké bych měla být, trochu mě to tam zmáčklo, nezvládla jsem to korigovat," komentovala kritický okamžik.

Vyhnula se pádu a navzdory výraznému zpomalení se do branek vrátila. Manko ale už nemohla dohnat, na Suterovou ztratila 6,31 sekundy. "Je to sport, s tím se musí počítat, někdy se vyhraje, někdy prohraje. Dělala jsem, co jsem mohla. Spíš mě to mrzí za lidi, kteří kvůli mně vstávali ve čtyři ráno. To mě mrzí, že jsem jim nemohla předvést něco hezčího po ránu," doplnila šestadvacetiletá pražská rodačka. Na lyžích se Ledecká představí ještě ve čtvrteční kombinaci.

Závod, jehož začátek byl o třicet minut odložen kvůli větru, se dlouho vyvíjel v italské režii. Když dorazila s číslem 13 do cíle nejlepší rychlostní lyžařka současnosti Goggiaová, usadila se o 41 setin v čele před dvojicí krajanek. Jásala nadšením, protože nad její olympijskou účastí se vznášel otazník od pádu v lednovém v super-G v Cortině d'Ampezzo, při kterém si poškodila zkřížený vaz a holenní kost.

Italskou radost ale pokazila Suterová, která se vydala na trať o dvě závodnice později. Nejdříve vedla, pak měla na posledním mezičase manko 18 setin, jenže závěrečnou pasáž projela nejrychleji a vrátila se do čela. Ostatní lyžařky už na tom nic nezměnily. Sedmadvacetiletá závodnice získala svou první olympijskou medaili a celkově čtvrté zlato pro Švýcarsko ve sjezdovém lyžování na těchto hrách.

"V cíli jsem si nebyla jistá, jestli to je dobré, nebo ne, protože někdy jsem měla pocit, že fouká proti mně, potom do zad a také ze strany. Nebylo to snadné, ale jsem ohromně šťastná," řekla lyžařka.

Stříbrná Goggiaová v první chvíli nedokázala skrýt zklamání, ale nakonec byla spokojená. "Pořád je to medaile. Je to skvělá medaile. Je to neuvěřitelná medaile vzhledem k tomu, co se posledních dvacet dní dělo," svěřila se.

Samotný olympijský závod pro ni byl jednodušší než cesta k němu, která byla po karambolu v Cortině mimořádně náročná a s nejistým výsledkem. "Našla jsem v sobě neuvěřitelnou sílu. Jsem ráda, že jsem do toho dala všechno, abych tu mohla být. Jsem šťastná a vděčná, že jsem mohla dosáhnout na další medaili," doplnila.

Za trojnásobnou olympijskou vítězkou Ledeckou se na 28. a 29. místě seřadily další české závodnice Tereza Nová a Barbora Nováková.

Sjezdové lyžování na ZOH v Pekingu:

Ženy - sjezd: 1. Suterová (Švýc.) 1:31,87, 2. Goggiaová -0,16, 3. Delagová (obě It.) -0,57, 4. Weidleová (Něm.) -0,71, 5. Curtoniová (It.) -1,00, 6. Hählenová (Švýc.) -1,29, 7. Hütterová -1,48, 8. Puchnerová (obě Rak.) a Gagnonová (Kan.) obě -1,58, 10. Gaucheová (Fr.) -1,60, ...27. Ledecká -6,31, 28. Nová -7,51, 29. Nováková (všechny ČR) -7,63.