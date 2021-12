Ledecká skončila v prvním sjezdu olympijské sezony dvanáctá

Lake Louise (Kanada) - Lyžařka Ester Ledecká skončila v prvním sjezdu Světového poháru v olympijské sezoně dvanáctá. V Lake Louise, kde v roce 2019 sjezd vyhrála, dnes zaostala o 2,39 sekundy za jasnou vítězkou Sofií Goggiaovou z Itálie.

Obhájkyně glóbu za sjezd Goggiaová se z devátého triumfu v této disciplíně v seriálu radovala po suverénním výkonu. Druhou Breezy Johnsonovou z USA porazila skoro o sekundu a půl (1,47). Třetí místo vybojovala Rakušanka Mirjam Puchnerová s odstupem 1,54 sekundy.

"Já jsem vlastně spokojená, protože to byl fajn den a mě to bavilo," řekla šestadvacetiletá Ledecká v nahrávce pro média. "Upřímně, vůbec nevím, kde jsem udělala tak velkou chybu, abych měla takovou ztrátu. Je to zvláštní, protože většinou vím, kde jsem to ztratila, ale to já zjistím. Musím to s klukama zanalyzovat a říct si u videa, co uděláme jinak," dodala.

Sjezdařky odjely kvůli počasí jen jeden ze tří tréninků. Ledecká do závodu vyrazila s číslem 11, nedržela ideální stopu a po dojezdu byla sedmá. Nakonec klesla o pět míst. Zatímco Goggiaová soupeřky jasně porazila, zbytek pole byl vyrovnanější. Na druhou Johnsonovou ztratila Ledecká necelou sekundu a na pátou Corinne Suterovou ze Švýcarska jen 39 setin.

Ve Světovém poháru jela Ledecká sjezd poprvé od ledna, kdy ve švýcarské Crans Montaně nejdříve byla druhá a o den později najela ve velké rychlosti nebezpečně do sítí. Na mistrovství světa v Cortině d'Ampezzo poté v únoru skončila těsně pod stupni vítězů čtvrtá.

Goggiaová zvítězila poprvé po zranění z konce ledna, kdy si zlomila kost v kolenu a přišla o mistrovství světa. Ledecká sledovala jízdy Italky na startu. "Nepřipadala mi až tak výjimečná, ale byla strašně rychlá. Budu se muset podívat ještě jednou v klidu u videa," řekla česká závodnice.

Druhý sjezd se v Lake Louise pojede v sobotu od 20:30 SEČ. "Podívám se, kde jel kdo nejrychleji. Srovnáme to, zjistíme, kde jsem udělala chyby, který mě stály tolik času a udělám vše, abych to opravila," řekla Ledecká. V neděli je na pořadu superobří slalom (18:30).