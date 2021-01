Ledecká skončila den po pádu patnáctá v super-G v Crans Montaně

Crans Montana (Švýcarsko) - Den po pádu ve sjezdu skončila Ester Ledecká patnáctá v superobřím slalomu Světového poháru v Crans Montaně. Pro osmadvacáté vítězství v kariéře si ve švýcarském středisku dojela domácí Lara Gutová-Behramiová, která vyhrála skoro o vteřinu před Rakušankou Tamarou Tipplerovou. Třetí byla Italka Federica Brignoneová.

Ledecká v sobotu v užší pasáži ve spodní části trati skončila ve více než stokilometrové rychlosti v ochranných sítích. Rozsekla si ret, sjezdovku ale opustila na lyžích po svých. Přesto pak odjela na vyšetření do nemocnice.

Do superobřího slalomu nakonec nastoupila. "Rozhodla jsem se pár minut před startem, ale v hlavě jsem to měla už od včera. Celý tým jel jako normálně. Nikdo ani na vteřinu nevypadl z tempa," řekla Ledecká v nahrávce pro média.

S číslem 15 neměla v horní části ideální stopu. Výborně pak zajela prostředek, ale na posledním skoku letěla více doprava, jen tak tak se vešla do předposlední branky a po dojezdu byla sedmá. "Bohužel nám zkrátili prohlídku. Těch patnáct minut navíc bychom před super-G určitě všechny uvítaly," řekla Ledecká, před kterou se ve zbytku závodu dostalo osm sjezdařek.

"Jsem spokojený moc," řekl trenér Tomáš Bank České televizi. "Byly to nervy, do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli pojede. Nakonec se Ester rozhodla, že pojede. Velmi dobrou práci odvedl fyzioterapeut Michal Lešák," doplnil kouč.

Ještě při rozježdění se podle Banka olympijská vítězka Ledecká na start necítila. "Nemohla se pořádně odpíchnout, protože ji bolí rameno, pravá strana hýždí a hlavně při všech otřesech ta zašitá pusa. Ale zvládla to," uvedl Bank.

Závod začal netradičně. Z prvních čtyř startujících se do cíle dostala jen jedna. Vedoucí žena SP Slovenka Petra Vlhová a Švýcarka Wendy Holdenerová minuly branku a Rakušanka Stephanie Venierová po chybě spadla.

Mimo klasifikaci se ocitla i vítězka obou sjezdů v Crans Montaně Sofia Goggiová. Italka útočila na druhé místo, ale po posledním skoku minula branku.

V hodnocení superobřího slalomu Ledecká klesla z druhého na páté místo, celkově je stále desátá. Pořadí disciplíny vede Gutová-Behramiová, v čele SP je Vlhová.

Ženy - superobří slalom: 1. Gurová-Behramiová (Švýc) 1:15,63, 2. Tipplerová (Rak.) -0,93, 3. Brignoneová -1,02, 4. Marsagliaová (obě It.) -1,06, 5. Scheyerová (Rak.) -1,12, 6. Nuferová (Švýc.) -1,13, 7. Haaserová (Rak.) -1,39, 8. Bassinová (It.) -1,41, 9. Suterová (Švýc.) -1,52, 10. Lieová (Nor.) -1,55, ...15. Ledecká (ČR) -1,90.

Průběžné pořadí super-G (po 3 ze 6 závodů): 1. Gutová-Behramiová 245 b., 2. Suterová 169, 3. Brignoneová 165, 4. Bassinová 162, 5. Ledecká 156, 6. Tipplerová 148.

Průběžné pořadí SP (po 19 z 33 závodů): 1. Vlhová (SR) 861, 2. Gisinová (Švýc.) 743, 3. Gutová-Behramiová 667, 4. Bassinová 655, 5. Goggiaová (It.) 654, 6. Shiffrinová (USA) 565, ...10. Ledecká 373, 46. Dubovská (ČR) 85.