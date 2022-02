Ledecká se v pátek pokusí obhájit druhé zlato, hokejisté vyzvou Švýcary

Peking - Ester Ledecká vyrazí v pátek za obhajobou druhého olympijského zlata. V super-G není tak výraznou favoritkou, jakou byla na snowboardu, ale experti jí určitě dávají větší šance než před čtyřmi lety při senzačním triumfu v Pchjongčchangu. Hokejisté po prohře s Dánskem vyzvou v dalším utkání ve skupině Švýcary a hokejistky ve čtvrtfinále vůbec poprvé okusí sílu týmu USA. Skeletonistka Anna Fernstädtová nastoupí k závodu s nejlepším časem z posledního tréninku. Rozdělovat se bude sedm sad medailí.

V této sezoně jela Ledecká tři superobří slalomy Světového poháru a po třináctém místě v kanadském Lake Louise skončila v Zauchensee devátá a osmá. Stejně jako na minulých hrách je jediná, kdo kombinuje snowboard s lyžemi. Na změnu měla jen dva tréninky. Lepší výsledky má letos ve sjezdu, který se pojede v úterý, a přihlášena je i do závěrečné čtvrteční kombinace.

Jedna velká soupeřka jí před pátečním startem odpadla. Italku Sofii Goggiaovou, která vyhrála dva superobří slalomy, nepustí na start zranění. Skvěle jezdí její krajanky Federica Brignoneová a Elena Curtoniová, které se podělily o čtyři super-G, jedno vyhrála švýcarská mistryně světa Lara Gutová-Behramiová, která v Pekingu už získala bronz za obří slalom.

Zápas hokejistů se Švýcarskem bude soubojem dvou poražených z úvodního kola a jen vítěz si může udržet šanci na přímý postup do čtvrtfinále bez nutnosti hrát předkolo. Svěřenci trenéra Filipa Pešána budou chtít soupeři oplatit prohru 2:5 z posledního mistrovství světa. Švýcaři si určitě budou dávat velký pozor na kapitána Romana Červenku, který je nejproduktivnějším hráčem jejich ligy. V ní hrají také Michael Frolík, Jan Kovář a Matěj Stránský.

Ještě předtím se hokejistky utkají ve čtvrtfinále s týmem Spojených států, obhajujícím zlato, a bude to jejich první konfrontace se zámořským hokejem, který má v ženském pojetí před Evropou obrovský náskok. Nejcennější medaile si na hrách i na mistrovství světa rozdělují Američanky s Kanaďankami a bylo by obrovským překvapením, kdyby to v Pekingu bylo jinak.

Fernstädtová si skvěle zvykla na olympijskou dráhu a při poslední tréninkové jízdě zajela ve středu ze všech nejlepší čas. Sama však zdůrazňuje, že tréninkové jízdy, při nichž se testuje dráha i materiál, nemají až tak zásadní význam. Před čtyřmi lety skončila na hrách v Pchjongčchangu šestá ještě v barvách Německa, které má nejlepší skeletonistky. Tina Hermannová, před čtyřmi lety o jedno místo před Fernstädtovou, přijela do Pekingu jako čtyřnásobná mistryně světa. Jacquelin Löllingová má ve sbírce olympijské stříbro.

Česká skeletonistka byla na loňském MS v Altenbergu desátá, v prosinci na stejné dráze skončila osmá, což je její nejlepší výsledek ve Světovém poháru. V pátek jsou na pořadu první dvě jízdy, další dvě se pojedou v sobotu.

V biatlonovém sprintu má pozici jedničky Norka Marte Olsbuová Röiselandová, která už má z Pekingu zlato ze štafety a bronz z individuálního závodu. Jedenáctinásobná mistryně světa bude obhajovat stříbro z Pchjongčchangu, kde hned za ní doběhla Veronika Vítková. Na její bronz se v pátek pokusí navázat Markéta Davidová, jejímž nejlepším výsledkem ve sprintu je 11. místo v Oberhofu. Půjde jí i o vytvoření co nejlepší pozice pro stíhací závod, v němž má přece jen větší šance. Nejlepším výsledkem ve sprintu se z české čtveřice může pochlubit Lucie Charvátová, která byla před dvěma lety na MS v Anterselvě třetí, letos je pro ni ale elitní desítka hodně daleko.

V běhu na 15 kilometrů klasickou technikou je v této sezoně nejlepší Fin Iivo Niskanen, který vyhrál oba závody Světového poháru a formu v Pekingu potvrdil překvapivým bronzem ze skiatlonu. V pátek se očekává jeho další souboj s Rusem Alexandrem Bolšunovem, který skiatlon vyhrál s velkým náskokem. Fin se ho ale v klasické části držel, až při bruslení nabral dvouminutovou ztrátu. Michal Novák jako nejlepší z českých běžců bodoval ve finské Ruce šestnáctým místem.

Páteční program olympijských her v Pekingu

2:30 skeleton - ženy - 1. a 2. jízda (Fernstädtová),

2:30 snowboarding - U-rampa muži,

4:00 super-G ženy (Ledecká, Nová, Nováková),

5:10 hokej - ženy - čtvrtfinále: USA - ČR,

8:00 běh na lyžích - 15 km klasicky muži (Pechoušek, Knop, Novák. Fellner),

9:00 rychlobruslení - 10.000 m muži,

9:40 hokej - muži: ČR - Švýcarsko,

10:00 biatlon - sprint 7,5 km ženy (Davidová, Jislová, Charvátová, Voborníková),

12:00 skoky na lyžích - velký můstek muži - kvalifikace (Koudelka, Kožíšek, Sakala, Rýdl),

12:00 rychlobruslení na krátké dráze - 1000 m ženy,

13:20 skeleton - muži - 3. a 4. jízda.