Ledecká se těší jako malé děcko, sezonu začne v Söldenu

Praha - Po třech letech rozjede Ester Ledecká sjezdařskou sezonu hned při prologu v Söldenu. Na rakouském ledovci začne Světový pohár tradičním obřím slalomem o nadcházejícím víkendu a česká jednička se už na start těší.

"Stejně jako každý rok, tedy jako malé děcko," uvedla překvapivá olympijská vítězka v superobřím slalomu z Pchjongčchangu 2018 v tiskové zprávě.

Na náročném svahu Rettenbach jela Ledecká mezi elitou v roce 2017 a s vysokým číslem 66 obsadila předposlední 53. místo. "Už před těmi třemi roky to byl skvělý zážitek a hrozně se těším. Myslím, že to bude skvělý závod, protože ten kopec je nádherný," řekla senzační vítězka loňského sjezdu SP v kanadském Lake Louise.

Se sjezdařským trenérem Tomášem Bankem a s realizačním týmem kvůli koronaviru neabsolvovali rychlostní kemp v Chile. Trénovali a pilovali techniku na evropských ledovcích. "Prostoru na zlepšení je tam až až. Budeme mít co dělat ještě několik let. Pracujeme na tom každý den, tak věřím, že se to brzy projeví," pronesla Ledecká, která bude znovu v zimě kombinovat lyže se snowboardem.

Do minulé sezony vstupovala jako olympijská vítězka a vyšla z ní jako druhá nejlepší sjezdařka a desátá v celkovém hodnocení Světového poháru. Zařadila se tak mezi favoritky. "Je strašně vtipné to takhle slyšet. Já o sobě takhle vůbec nepřemýšlím, protože se koukám hlavně dopředu. Minulá sezona dopadla fantasticky a doufám, že se v té nové zase o kousek posunu," uvedla pětadvacetiletá Ledecká.

Nadcházející sezona má vrchol v podobě mistrovství světa. O světové kovy by se mělo bojovat v únoru v italské Cortině d'Ampezzo. Cíle Ledecké do zimy jsou jasně dané a stálé. "Zase se o kousek posunout. To je odpověď, kterou si můžete kopírovat, protože tohle budu říkat před každou sezonou," konstatovala.