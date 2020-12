Ledecká se téměř po roce chystá na závod na snowboardu

Cortina d'Ampezzo (Itálie)/Praha - Po téměř roce absolvuje dvojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká závod na snowboardu. Na sobotní start na Světovém poháru v Cortině d'Ampezzo se těší, ale nemá velká očekávání. Naposledy v paralelním obřím slalomu na prkně závodila 18. ledna, kdy vyhrála ve slovinském středisku Rogla.

Znovu se do branek na snowboardu v závodě vrhne po necelých jedenácti měsících. "Těch jedenáct měsíců mě popravdě trochu zaskočilo, já jsem nad tím takhle vůbec nepřemýšlela. Ale těším se strašně moc. Bude to určitě bezvadný závod," uvedla Ledecká pro média.

Zlatá olympijská medailistka v této disciplíně z her v Pchjongčchangu od sebe příliš neočekává. "Je to první závod v téhle sezoně, po dlouhé době. Vždy záleží na tom, jak jsem natrénovala já, jak natrénovaly ostatní holky, a to se teprve uvidí," přemítala.

Minulý týden měla jet superobří slalomy na lyžích ve Svatém Mořici, ale kvůli přívalu nového sněhu se ve Švýcarsku nezávodilo. V Cortině by sněžit nemělo. "Podíváme se na tu sjezdovku až v den závodu, protože teď je zavřená a nedá se tam ani trénovat. Nevím, jak to tam teď vypadá. Jaký je sníh, ale věřím, že to připraví dobře," doplnila pětadvacetiletá vítězka 18 závodů Světového poháru ve snowboardingu, která v letech 2016-19 čtyřikrát za sebou ovládla celkové hodnocení v paralelních disciplínách.