Ledecká před novou sezonou mění značku lyží

Praha - Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká po jedenácti letech ukončila spolupráci s firmou Atomic. Nově by měla závodit na lyžích česko-rakouské značky Kästle.

Odchod od Atomicu oznámila Ledecká na svém facebookovém profilu, svůj nový lyžařský tým zatím sedmadvacetiletá sjezdařka a snowboardistka neprozradila.

"Uzavřela jsem další kapitolu svého života a vůbec to nebylo snadné. Nikdy nezapomenu na to, kdy jsem byla poprvé pozvána do továrny v Altenmarkt im Pongau a s otevřenou pusou koukala na fotografie lyžařů, které tam všude visely po stěnách. Už tehdy jsem snila o tom, že mezi těmi všemi lyžařskými legendami, které dobyly svět, jednou bude viset zarámovaný i můj plakát s Atomic lyžemi nad hlavou," uvedla Ledecká, která na lyžích Atomic senzačně ovládla v roce 2018 superobří slalom v Pchjongčchangu a vyhrála tři závody Světového poháru.

"Christian Hoeflehner si všiml toho, co dělám, když mi bylo 16 let, a moje lyžování podporoval i přesto, že věděl, že polovina mýho srdce vždycky bude bít pro snowboard. Věřil zkrátka tomu, že umím i lyžovat!" zmínila Ledecká manažera Atomicu a poděkovala i dalším lidem z rakouské firmy.

"Vážím si vás, vážím si vaší profesionality a přátelství, které pro mě vždycky bylo hnacím motorem a důvodem k tomu, abych se pořád a pořád zlepšovala a dokázala světu, že vaše sázka na bláznivou snowboardistku byla správná volba. Ráda jsem společně s vámi překvapovala sportovní svět a hlavně díky vám jsem se stala navzdory všemu a všem i lyžařkou," uvedla dvojnásobná mistryně světa ve snowboardingu.

"Pokaždé, když jsem stála při mediálních dnech Atomic vedle Marcela Hirschera, Mikaely Shiffrin, Sofie Goggia a dalších geniálních lyžařů, jsem byla z jejich přítomnosti v 'šoku' a zároveň jsem byla pyšná na to, čeho jsme společně s Atomic týmem dokázali. Bylo mi ctí být tovární jezdkyní značky, která spolupracuje s těmi nejlepšími z nejlepších. RED STR bude navždy v mé DNA," dodala.

Podle dřívějších informací deníku Blesk přejde Ledecká k lyžím Kästle. Od tradiční rakouské firmy, kterou od roku 2018 vlastní český miliardář Tomáš Němec a lyže se vyrábějí v Novém Městě na Moravě, má česká reprezentantka získat devět milionů korun ročně.

Pro Ledeckou je to další změna před novou sezonou. Během léta přišla o servismana Miloše Machytku, který přešel do realizačního týmu rakouské slalomářky Kathariny Liensbergerové. Ledecká rovněž ukončila spolupráci s agenturou Sport Invest, která ji zastupovala.