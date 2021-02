Ledecká patří k favoritkám mistrovství světa sjezdařek

Praha - Ester Ledecká je jednou z favoritek mistrovství světa ve sjezdovém lyžování. Česká hvězda může v Cortině d'Ampezzo zaútočit na stupně vítězů v rychlostních disciplínách - ve sjezdu a superobřím slalomu.

Dvoutýdenní šampionát v italském středisku začne v pondělí a Ledecká by se v případě zisku cenného kovu stala druhou Češkou, která by na MS vystoupila na stupně vítězů. Dosud to dokázala jen slalomářka Šárka Strachová, zlatá z Aare 2007, stříbrná v roce 2009 a dvakrát bronzová - v roce 2005 a naposledy před šesti lety.

Pětadvacetiletá Ledecká prožívá na lyžích nejlepší sezonu Světového poháru. V každém závodu atakuje špičku. Vyhrála jedno super-G a ve sjezdu skončila jednou druhá. Rychle se i "oklepala" z nebezpečného lednového pádu.

Před šampionátem tak může mít nejvyšší ambice, ale snaží se brát MS jako každý jiný závod. "Vždyť mě znáte, i nějaký okresní přebor bych jela naplno jako mistrovství světa. Jakmile je to závod, tak do toho dám úplně všechno a stejně to bude s mistrovstvím světa," řekla minulý víkend po závodech v Ga-Pa.

Vyjma pádu ve sjezdu v Crans Montaně a následného super-G byla ve všech rychlostních závodech v nejlepší desítce. "Je to pro mě nejvíc, co může být, protože držím kontakt. Jsem ráda, že se mi daří podávat vyrovnané výkony. Pořád se posouvám dopředu a už jsem tak nějak mezi ostatními ve špičce," řekla Ledecká.

Hlavní favoritkou super-G bude vítězka čtyř závodů v této disciplíně v řadě Švýcarka Lara Gutová-Behramiová, která bude útočit i ve sjezdu. V tom bude kvůli zranění kolena chybět jednička sezony Italka Sofia Goggiaová. Ve sjezdech v zimě jezdily skvěle i Breezy Johnsonová z USA a Švýcarka Corinne Suterová.

Ve slalomu by se mohla mezi elitu prosadit Martina Dubovská. I ona jezdí nejlépe v kariéře, jednou byla v SP desátá a nejhůře dvaadvacátá, přestože ji trápí problémy se zády. Na mistrovství světa skončila dosud nejlépe na 32. místě.

V točivých disciplínách touží přidat do sbírky další medaile vedoucí žena seriálu SP Slovenka Petra Vlhová. Obřímu slalomu v sezoně dominovala Italka Marta Bassinová, vítězka čtyř z pěti závodů. Počítat se musí i s Američankou Mikaelou Shiffrinovou, která není dominantní jako dřív, ale na stupně vítězů se pořád umí dostat.

Mezi muži je favoritem kombinace a obřího slalomu Francouz Alexis Pinturault, ve slalomu Rakušan Marco Schwarz, ale do formy se dostal Nor Henrik Kristoffersen. V super-G touží po prvním světovém zlatu Rakušan Vincent Kriechmayr.

Ve sjezdu se očekává souboj Švýcara Beata Feuze s Rakušanem Matthiasem Mayerem. Doma se pokusí uspět zkušený Dominik Paris.

Původně pořadatelé počítali i s fanoušky, ale kvůli koronaviru úřady nepustí do areálu žádné diváky. "Bude to jiné, ale pořád to bude skvělá sjezdařská podívaná," uvedli organizátoři. Vrchol sezony se koná od 8. do 21. února.