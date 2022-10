Ledecká nové značce lyží věří, chce na nich posunout hranici risku

Praha - Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká věří, že udělala dobře, když se po skončení smlouvy s výrobcem lyží Atomic rozhodla přejít ke značce Kästle. Sedmadvacetiletou závodnici překvapilo, jak dobře jí nový materiál sedí, a chce s ním posouvat vlastní hranice. Pražská rodačka plánuje po letní zlomenině klíční kosti návrat do Světového poháru během prosincových závodů v kanadském Lake Louise a chystá i další starty na snowboardu.

"První, co jsem si řekla, když jsem na ně stoupla, bylo: Ty jo, ty mají krásný grip. Hrozně hezky drží v oblouku a to vám dodává pocit jistoty. To je asi jeden z hlavních důvodů, proč jsem do toho šla. Jakmile mám větší pocit jistoty, mohu posunout hranici risku," řekla Ledecká novinářům po čtvrtečním vítězství v anketě o nejlepšího armádního sportovce roku 2022.

Tradiční rakouskou firmu vlastní od roku 2018 český miliardář Tomáš Němec a lyže se vyrábějí v Novém Městě na Moravě. Změnu udělala Ledecká po jedenácti letech. "Věřím tomu, že to budou vítězné lyže. Jinak bych do toho nešla. Je to ale také risk. Je to firma, která jde do svěťáku v rychlostkách po delší odmlce. Z toho, co jsem ale měla šanci otestovat, mi to přišlo překvapivé. Nečekala jsem, že ta lyže bude takhle dobrá," uvedla vítězka olympijského super-G z Pchjongčchangu.

Ačkoliv nemohla po srpnovém zranění a zlomenině klíční kosti trénovat, nové lyže za ni testovali členové týmu. Především nový servisman Gunthram Mathis, přezdívaný Tschunti. Bývalý pomocník Bodeho Millera byl dalším z důvodů, proč se Ledecká rozhodla pro Kästle.

"Tým jezdil na ledovce na mých lyžích, do toho Tschunti spal někde v sauně, protože všude jinde už bylo natřískáno. Jemu to ale nevadilo. Testoval, aby bylo vše vyladěné. Já mu v tomhle věřím. Vím, že když si na ty lyže stoupnu a šlápnu do toho, podrží mě to a bude to připravené," řekla Ledecká.

Na vývoji lyží se podílel také bývalý závodník Ondřej Bank, který v minulosti s Ledeckou rovněž spolupracoval. "Ondra je měl vyzkoušené daleko před námi, vyvíjel je několik let. Nabídku od Kästle jsem dostala už před dvěma roky, ale teprve letos začali dělat pořádně rychlé lyže. A Ondra říkal: Hele, myslím, že ty lyže jsou už na tebe připravené. Měla jsem na stole i výbornou smlouvu od Atomicu. Jezdilo se mi na nich ale dobře, tak jsem si řekla, že je asi čas na změnu," doplnila česká lyžařka s tím, že na lyžích Kästle bude závodit také Slovinka Ilka Štuhecová.

Nový servisman Mathis se bude starat Ledecké i o snowboardy. "Byla jsem úplně vyřízená, že by taková servisová legenda šla ke snowboardu. Neříkám, že by to bylo něco míň, ale rozhodně to není hlavně mezi špičkovými lyžaři tak profláklé. Každopádně nevědí, o co přichází. Když pak (Mathis) dorazil na další snowboardový kemp, byl úplně vyřízený. Říkal: To je neuvěřitelný, mě ten snowboarding tak baví, musím s tebou jezdit i na něj. Takže si chudák přidělal práci, ale bylo to vtipné, protože ho z lyžařského světa všichni znají," uvedla Ledecká.

Přestože chce Ledecká pokračovat během sezony i na snowboardu, zatím nemá o dalším programu jasno. Důležitý bude především zdravotní stav. "Když lyžuju, stojím na snowboardu. Když snowboarduju, stojím na lyžích. Když jsem ale zraněná, tak mi stojí oba sporty, což je samozřejmě složitější. Mám ale dobrého kouče Justina (Reitera), který se mnou zůstává na další sezonu a věřím, že to spolu nějak dokážeme. Je to samozřejmě těžké, protože jak byla větší pauza, tak tlak od lyžařských trenérů je ještě větší, abychom do Lake Louise stihli něco natrénovat. Teď budu mít snowboardový kemp, tak uvidíme. Půjdeme krok po kroku," dodala Ledecká.