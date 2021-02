Ledecká měla radost, že je kousek za nejlepšími

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Šest setin dělilo Ester Ledeckou od premiérové medaile z mistrovství světa v alpském lyžování. Po čtvrtém místě v superobřím slalomu v Cortině d'Ampezzo měla radost, že čím dál víc šlape špičce na paty a i na hodně zatočené trati byla mezi nejlepšími.

"No jo, no," nadechla se Ledecká v cíli k reakci na zmínku o tom, že měla medaili na dosah. "Je to závod. Jela jsem nejlíp, jak jsem mohla. Dala jsem do toho úplně všechno a upřímně, jsem na sebe pyšná. Byla to dobrá jízda," prohlásila olympijská vítězka v super-G z Pchjongčchangu 2018.

Branky na sjezdovce Olympia delle Tofane postavil domácí trenér Giovanni Feltrin. A protože nejela zraněná královna rychlostních disciplín Sofia Goggiaová, připravil super-G zavřené, třeba pro Martu Bassinovou. "Zatočil to řádně, což mi úplně nehrálo do karet. Nejsem úplně obřákářka, teprve na tom pracujeme. O to víc jsem na sebe pyšná, jak jsem to zvládla," uvedla Ledecká, která tratí projela jen s pár chybami.

Poprvé lehce zaváhala ve čtvrté brance, v níž musela rovnat lyži. "Nevím, co se stalo, z nějakého důvodu mi to vzalo nohu. Nevím, jestli to byla moje chyba, nebo se tam udělalo nějaké koryto," líčila pětadvacetiletá lyžařka a snowboardistka.

Ve spodní části se malinko rozhodila poté, co zavadila o branku. Sama to ale při jízdě v devadesátikilometrové rychlosti ani nepostřehla. "Jsem v takovém rauši. Po startu ještě stíhám něco vnímat, ale pak už řeším nastalé situace. Možná mi spadlo rameno, nevím. Musím se podívat. To se mi občas stává. Snažila jsem se to tlačit, jak jsem mohla," řekla

Čtvrtým místem výrazně vylepšila své maximum na světovém šampionátu. O zklamání, že jí těšně unikla medaile, nemohla být řeč. "Jsem hlavně ráda, že jsem se k nejlepším zase přiblížila, že už tolik zase neztrácím. To je pro mě důležité," řekla Ledecká. Od vítězné Lary Gutové-Behramiové ji dělilo 53 setin.

Ze startovní brány vyrazila s jedenáctkou po reklamní pauze. "Radši bych měla třeba pětku, to bych stihla dobrý report a ještě lepší trať. Teď si ale bohužel nemůžu takhle brzo vybírat," konstatovala. Číslo si prostřednictvím trenéra vybírala při losování odpoledne před závodem jako pátá. Mohla brát jedničku, nebo jedenáctku. "Jednička je vždycky risk. Jedenáctka pro mě bylo skvělé číslo," řekla Ledecká.

Se stejným číslem startoval do super-G mužů Nor Kjetil Jansrud, kterého kdysi vedl současný trenér Ledecké Ital Franz Gamper. "Což jsem po ránu brala jako znamení," usmála se česká reprezentantka.

Na první závod si lyžařky musely počkat tři dny. V pondělí pořadatelé o týden odložili kombinaci a super-G se mělo původně konat v úterý. "Je to takové zvláštní, ale je to outdoorový sport. S tím se musí počítat, že počasí bude hrát roli. Já jsem ráda, že se to odjelo, protože zase strašili s větrem. Nakonec ten vítr nebyl tak hrozný a nechali nás jet," řekla Ledecká a těšila se, že bude sledovat závod mužů.