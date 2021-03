Ledecká má za sebou podle kouče suprovou sezonu a může být lepší

Lenzerheide (Švýcarsko) Praha - Jen pár největších sjezdařských hvězd může podle kouče Tomáše Banka porážet na lyžích Ester Ledeckou. Česká hvězda zlepšila techniku, v dnes skočeném ročníku Světového poháru se pevně usadila mezi elitou a má šanci se v nadcházející olympijské sezoně ještě zlepšit.

"Sezona byla suprová," ohlédl se za uplynulými pěti měsíci Bank v rozhovoru s ČTK. Jeho slova potvrzuje fakt, že i když Ledecká neodjela kvůli kombinování lyží se snowboardem všechny závody, byla v hodnocení SP sjezdu osmá, v super-G pátá a až na jednu výjimku se v rychlostních disciplínách vždy vešla do desítky. Na světovém šampionátu v nich navíc zaostala jen o setiny za medailí.

Před další zimou s vrcholem na olympiádě v Pekingu proto dávají výsledky a výkony Ledecké naději myslet směle vysoko. "Jasný," přitakal Bank. "Má všechny předpoklady, aby mohla útočit na nejvyšší příčky. A myslím, že reálně je mezi první čtyřkou. Když se podívám na to, jak ostatní lyžujou, tak je tam jenom pár holek lepších. Porazit ji můžou jen úplný hvězdy, když pojede normálně."

Trenér Bank zopakoval, že ke zlepšení techniky Ledecké přispěla koronavirová pandemie. Loni v dubnu a květnu totiž mohli v klidu trénovat. "Nemuseli jsme improvizovat, jak to děláme skoro pořád," řekl Bank. Střídání lyží a snowboardu klade velký nárok na čas. "A pak potřebujeme mít strašný štěstí, aby všechno klaplo. A když je Ester nemocná, zraněná nebo je špatný počasí, tak je to pak blbý. Ale kvůli covidu jsme měli spoustu času, tak jsme to loni v dubnu a květnu natrénovali."

Ledecká dokázala překonat i několik problémů. Po jednom z nich vyhrála superobří slalom v prosinci ve Val d'Isere. V lednu měla ošklivý pád ve sjezdu v Crans Montaně, ale hned druhý den i s bolavým tělem a zašitým vnitřním rtem startovala. "Je tak dobrá, že dokáže problémy překonat. Ne všechno bylo v zimě ideální, řešili jsme různé věci, ale snad se poučíme a budeme v příští sezoně ještě lepší," přál si Bank.

V budoucnu by Ledecká mohla ke sjezdům a super-G přidat i obří slalom. Schopnosti naznačila dvacátým místem v prologu SP v říjnu v Söldenu. "A to navíc není její kopec, mohla by v něm být lepší," věří Bank. Rád by obří slalom zařadil co nejdříve. "Ale pořád jezdí snowboard, což nejde stíhat. Na druhou stranu chápu, že se toho nechce vzdát, když v tom je tak dobrá," poukázal na schopnosti Ledecké na prkně.

Na lyžích měla Ledecká v SP startovat naposledy tento týden v Lenzerheide, ale sjezd se nejel kvůli přívalům sněhu a superobří slalom zhatila mlha. "Chaos," charakterizoval Bank dění ve švýcarském středisku. "Nevím, jestli tady mají málo lidí, ale zrovna teď je tady krásně a dalo by se jet. Těch dvacet čtyři holek by to stihlo."

Ledecké skončila sezona v SP, ale možná se ještě vydá na nějaké menší závody. Určitě ale vyrazí trénovat. "Využít dobrých podmínek, jezdit sjezdy a super-G, testovat boty a lyže a později na horším sněhu jezdit obřáky," plánoval Bank.