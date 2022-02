Ledecká je po zranění z OH v Crans Montaně a měla by jet sjezdy SP

Crans Montana (Švýcarsko) - Trojnásobná olympijská vítězka Ester Ledecká by měla být po zranění z her v Pekingu v pořádku a připravuje se na pokračování Světového poháru. V Crans Montaně by měla jet ve čtvrtek a v pátek tréninky na víkendové sjezdy.

Ledecká na hrách v Pekingu získala zlato v paralelním obřím slalomu na snowboardu, na lyžích dojela pátá v super-G a sedmadvacátá ve sjezdu. Na závěr nastoupila do kombinace, v které byla po sjezdu druhá, ale při tréninkové jízdě slalomu si způsobila blíže nespecifikované zranění ve spodní části těla. Do slalomu nastoupla s pomocí léků proti bolesti a skončila čtvrtá.

Ze svahu odjela na vyšetření a druhý den v nahrávce pro média říkala, že by ráda do Švýcarska jela. "Chci startovat v Crans Montaně. Budu tam směřovat," pronesla. Po sobotním návratu do Česka měla absolvovat vyšetření, po nichž se rozhodlo, zda je v pořádku.

A startovat nejspíš může. Agentura Sport Invest, která Ledeckou zastupuje, ČTK potvrdila, že lyžařka a snowboardistka do Švýcarska odjela. Její fyzioterapeut Michal Lešák ve středu na sociálních sítích zveřejnil záběry z Crans Montany s nápisem: "Dobré ráno." V podvečerním losu zveřejněným na stránkách FIS má Ledecká na čtvrteční trénink číslo šest.

Na Crans Montanu má šestadvacetiletá Ledecká skvělé i nepříjemné vzpomínky. Předloni zde dojela třetí v kombinaci. Loni byla druhá ve sjezdu, jenže o den později skončila ve více než stokilometrové rychlosti v ochranných sítích. Z kopce sjela bez pomoci a vyvázla s rozseknutým rtem. Hned následující den startovala v superobřím slalomu a byla patnáctá.