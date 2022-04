Ledecká je na sebe i svůj tým pyšná, chce se zase o krok zlepšit

Praha - Cinkot medailí je pro Ester Ledeckou nejkrásnější zvuk. Po uplynulé zimě se z něj mohla hvězdná česká lyžařka a snowboardistka radovat pětkrát včetně olympijského zlata z prkna na únorových hrách v Pekingu. Proto je na celý svůj tým i na sebe pyšná a v další sezoně chce být zase o kousek lepší, být zdravá a jezdit naplno, třeba i díky pilování skoků ve sjezdech.

"Během sezony je těžké hodnotit a radovat se z dosažených úspěchů, protože koukám na závod, co je před námi. Teď jsem měla čas si znovu projet sezonu a musím říct, že jsem strašně pyšná na svůj tým, jakou odvedl práci," řekla Ledecká na tiskové konferenci v Praze, na kterou přišla celá v bílé s malým zpožděním. "Trošku to trvalo, než ze mě udělali princeznu," podtokla s úsměvem.

Ledecká v prosinci vyhrála na snowboardu závod v paralelním obřím slalomu v Cortině d'Ampezzo a před tím byla druhá v Carezze. Na lyžích patřila do špičky ve sjezdech - v Cortině dojela v lednu třetí a v Crans Montaně po olympiádě vyhrála a skončila druhá. Na hrách v Pekingu obhájila na snowboardu zlato v paralelním obřím slalomu a na lyžích dojela čtvrtá v kombinaci a pátá v superobřím slalomu; ve sjezdu skončila po chybě sedmadvacátá.

Každého člena svého týmu nyní ocenila slovem fantastický. "Řekla jsem to teď asi desetkrát," všimla si sama, když mluvila o fyzioterapeutovi Michalu Lešákovi, kterého se snaží přesvědčit, aby s ní dál částečně spolupracoval, sjezdařských trenérech Franzi Gamperovi z Itálie a Tomáši Bankovi, americkému kouči snowboardu Justinu Reiterovi i servismanovi Miloši Machytkovi.

Očekává se, že všichni budou s Ledeckou i nadále, i když to samotná zimní "obojživelnice" ještě nepotvrdila. "Je jaro a děje se spousta věcí. Je to ve vyjednávání. Smlouvy běží a uvidíme, jak se to vyvrbí. Sestavu na další sezonu budu vědět na další tiskovce," řekla.

Měla radost, že na olympiádě startovala ve dvou sportech a čtyřech disciplínách. "A ve všech jsem jela reálně o medaili," uvedl dvojnásobná zlatá olympijská medailistka z her v Pchjongčchangu 2018, kde vyhrála na prkně a k tomu i superobří slalom na lyžích. "Minulou olympiádu bylo super-G překvápko pro všechny, ale tentokrát s námi víc počítali v lyžování. Na snowboardu jsem obhájila a i po čtyřech letech jsem ve špičce, což je skvělý. K tomu dělám druhý sport, ve kterým mi přijde, že se zlepšuju. Přijde mi, že jsem docela dobrá, takže jsem pyšná i na sebe."

Na otázku o ambicích do dalších let řekla nejdříve, že neví. "Chci být zase o kousek lepší, než jsem byla doposud," dodala vzápětí. K výkonnostnímu posunu se bude snažit najít co nejlepší materiál, zlepšit techniku i psychiku. "Je toho hodně. Třeba Red Bull mi zajišťuje testovací pisty, abych se naučila skákat. Tam mám rezervy a potřebuju si to naskákat do foroty na příští sezonu," řekla.

Základem bude její zdravotní stav. V zimě měla několikrát trable, včetně olympiády, na které málem nenastoupila do slalomu v kombinaci. "Byly problémy, ale to by nebyl vrcholový sport, kdyby nebyly, to k tomu patří. Mám kolem sebe výborné lidi a budu pracovat, abych byla konzistentní a vyhnula se úrazům. Priorita číslo jedna, abych mohla jet všechny závody naplno."