Ledecká druhý sjezd SP v Crans Montaně po pádu nedokončila

Crans Montana (Švýcarsko) - Dvojnásobná olympijská šampionka Ester Ledecká nedokončila druhý sjezd Světového poháru v Crans Montaně. Po pátečním druhém místě si vedla výborně i dnes, ale v užší pasáži ve spodní části trati skončila ve více než stokilometrové rychlosti v ochranných sítích. Zranila se v obličeji, ale sjezdovku opustila na lyžích po svých.

Čtvrtý sjezd za sebou vyhrála olympijská šampionka Sofia Goggiaová. Porazila o 27 setin domácí Laru Gutovou-Behramiovou, třetí skončila s odstupem šesti desetin na vítěznou krajanku další Italka Elena Curtoniová. Goggiaová prodloužením vítězné série napodobila Američanku Lindsey Vonnovou, která v roce 2018 rovněž ovládla čtyři sjezdy za sebou.

Na stupně vítězů znovu útočila i Ledecká, ale tentokrát se do cíle nedostala. Česká lyžařka a snowboardistka, která patří v rychlostních disciplínách k nejlepším, přitom obvykle nepadá. Naposledy se jí to v závodě Světového poháru stalo před dvěma lety, kdy nedokončila superobří slalom v Garmisch-Partenkirchenu.

Dnes se na rozdíl od pátečního závodu na zkrácené trati jel kompletní sjezd a Ledecká drobně zaváhala nahoře, kde chybovala ve druhém tréninku. Se startovním číslem sedm ale zajížděla suverénně nejrychlejší mezičasy, jenže bezprostředně po tom čtvrtém se v oblouku dostala příliš doprava a po kontaktu s ochrannou sítí pro ni závod skončil nepříjemným karambolem.

Ledecká zřejmě doplatila na to, že do kritické pasáže najela rychleji než v předchozích jízdách. "Pravděpodobně měla v té bráně, kde spadla, o hodně vyšší rychlost než v minulé dny. Ta stopa, kterou měla prohlídnutou, už nestačila. Měla tu bránu málo najetou, jela tam moc napřímo," řekl České televizi trenér Tomáš Bank.

Jeho svěřenkyně by z těžkého pádu měla vyváznout bez vážnější újmy. "Je trošku rozbitá a má rozseknutý ret, jinak by to nemělo být nic vážného. Nemluvil jsem s ní, zatím jenom přes vysílačku," uvedl.

Ledeckou odvezla sanitka do nemocnice v Sionu na šití rozseknutého rtu a další vyšetření. Pětadvacetiletá Češka byla přesto v dobré náladě. "Zavolám Ondrovi (Bankovi) a Bode Millerovi, nacvičím jízdu po sítích. Počechrala jsem sítě, ale nepodařilo se mi je překousnout...," žertovala ve vyjádření pro média. Narážela tím na bývalé lyžaře, kteří jezdili na hraně rizika a zvládali i kritické situace.

Zda bude schopna v neděli nastoupit do superobřího slalomu, není jasné. "Uvidíme, jak na tom bude," dodal Bank.

Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:27,75, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,27, 3. Curtoniová -0,60, 4. Pirovanová (obě It.) -0,82, 5. Johnsonová (USA) -0,89, 6. J. Suterová (Švýc.) -0,91, 7. Vlhová (SR) -1,05, 8. C. Suterová (Švýc.) -1,10, 9. Brignoneová (It.) -1,26, 10. Gisinová (Švýc.) -1,32, ...Ledecká (ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 8 závodů): 1. Goggiaová 480 b., 2. Johnsonová 285, 3. C. Suterová 270, 4. Ledecká 206, 5. Gutová-Behramiová 183, 6. Tipplerová (Rak.) 165.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 33 závodů): 1. Vlhová 861, 2. Gisinová 741, 3. Goggiaová 654, 4. Bassinová (It.) 623, 5. Gutová-Behramiová 567, 6. Shiffrinová (USA) 565, ...10. Ledecká 357, 43. Dubovská (ČR) 85.