Ledecká byla v druhém tréninku sjezdu v Crans Montaně 19.

Crans Montana (Švýcarsko) - Devatenácté místo obsadila Ester Ledecká v druhém tréninku na sjezdy Světového poháru v Crans Montaně. Oproti středečním jízdám si česká lyžařka pohoršila o 14 míst. Na nejrychlejší čas norské lyžařky Kajsy Vickhoffové Lieové ztratila přes dvě sekundy.

V úvodním tréninku byla Ledecká jen o 52 setin pomalejší než první Sofia Goggiaová. Italka tentokrát skončila třetí s odstupem 41 setin na Lieovou. Druhá byla Američanka Breezy Johnsonová s mankem 30 setin na norskou závodnici.

Sjezdy v Crans Montaně se pojedou v pátek a sobotu. Ledecká loni ve švýcarském středisku obsadila ve dvou sjezdech jedenácté a páté místo. V této sezoně je jejím nejlepším výsledkem v této disciplíně čtvrtá příčka z nedávného závodu ve Svatém Antonu.

Středeční trénink na sjezd SP lyžařek v Crans Montaně (Švýcarsko):

1. Goggiaová (It.) 1:29,83, 2. C. Suterová (Švýc.) -0,20, 3. Curtoniová (It.) -0,35, ...5. Ledecká (ČR) -0,52.

Čtvrteční trénink:

1. Vickhoffová Lieová (Nor.) 1:29,92, 2. Johnsonová (USA) -0,30, 3. Goggiaová (It.) -0,41, ...19. Ledecká (ČR) -2,08.