Ledecká byla osmá ve sjezdu SP v Zauchensee, vyhrála Gutová-Behramiová

Zauchensee (Rakousko) - Ester Ledecká poprvé v olympijské sezoně skončila v lyžařském Světovém poháru v elitní desítce. Ve sjezdu v rakouském Zauchensee dnes byla osmá. Ztratila 1,06 sekundy na vítěznou Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou, která si v SP připsala 34. vítězství v kariéře.

Ledecká závodila poprvé v novém kalendářním roce. Na rozdíl od prosincových rychlostních závodů v Lake Louise, kde se do první desítky neprosadila, tentokrát dvojnásobná olympijská vítězka prokazovala v trénincích dobrou formu. Připsala si šestý a druhý čas. V závodní jízdě podjela některé branky a její ztráta na vedoucí Švýcarku postupně narůstala. Po dojezdu se zařadila na sedmou příčku, pak ji ještě předjela Italka Nadia Delagová.

Osmým místem si šestadvacetiletá Češka necelý měsíc před začátkem zimních olympijských her v Pekingu vylepšila sezonní maximum o čtyři příčky. "Mám z toho docela radost. Přece jen to je už nějaká doba, kdy jsem stála na startu sjezdu, takže jsem ráda, že jsem zpátky. Myslím si, že jsem se uvedla docela dobrým výsledkem," uvedla v nahrávce pro média.

Vyplatilo se jí vynechat snowboardové závody ve Scuolu a místo toho trénovat na lyžích a testovat je. "Udělali jsme spoustu práce, testovali jsme lyže. Také jsem dost potrénovala, takže se teď cítím dobře a jistě," pochvalovala si. V Zauchensee jí při výběru vybavení pomáhali i testovači, které jí poskytl její dodavatel lyží. "Lyže jely výborně. Myslím, že teď jsme měli daleko lepší představu o tom, které lyže tady pojedou. Myslím, že se nám to povedlo dnes trefit," doplnila Ledecká. Další šanci na úspěch bude mít v Zauchensee v neděli, kdy se pojede superobří slalom.

Poprvé od loňských únorových sjezdů v italském Val di Fassa se radovala v nejrychlejší disciplíně z vítězství Gutová-Behramiová. Zkušená Švýcarka nechala o desetinu za sebou Němku Kiru Weidleovou, třetí skončila domácí Ramona Siebenhoferová. Ta na Gutovou ztratila 44 setin sekundy.

Favorizovaná Italka Sofia Goggiaová, která vyhrála všechny tři předchozí sjezdy v této sezoně, spadla a závod nedokončila. Ledecké při sledování její jízdy zatrnulo. "Upřímně si myslím, že to možná ani nebyla úplně její chyba. prostě se jí trochu kousla lyže. Myslím si, že moje 'ségra' něco vydrží, že bude v pohodě. Aspoň doufám, že bude v pohodě. Co jsem slyšela od jejího servisáka, tak by to snad tak mělo být," komentovala karambol své soupeřky.

Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Zauchensee

Ženy - sjezd: 1.Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:45,78, 2. Weidleová (Něm.) -0,10, 3. Siebenhoferová (Rak.) -0,44, 4. Delagová (It.) -0,52, 5. Gagnovová (Kan.) -0,68, 6. Brignoneová (It.) -0,87, 7. C. Suterová (Švýc.) -0,99, 8. Ledecká (ČR) -1,06, 9. Fluryová (Švýc.) -1,24, 10. Scheyerová (Rak.) -1,26.

Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 9 závodů): 1. Goggiaová (It.) 300 b., 2. Johnsonová (USA) 240, 3. Siebenhoferová 184, 4. C. Suterová 181, 5. Puchnerová (Rak.) 166, 6. Delagová 162, ...18. Ledecká 63.

Průběžné pořadí SP (po 21 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 966, 2. Vlhová (SR) 916, 3. Goggiaová 657, 4. Hectorová (Švéd.) 582, 5. Brignoneová 447, 6. Gutová-Behramiová 443, ...42. Dubovská (ČR) 108, 53. Ledecká 83.