Ledecká by si dala za nasazení jedničku, teď míří na snowboard

Cortina d'Ampezzo (Itálie) - Osmým místem v kombinaci završila Ester Ledecká své nejlepší sjezdařské mistrovství světa. V italské Cortině d'Ampezzo vytvořila čtvrtými místy nová česká maxima v rychlostních disciplínách na šampionátu a sebe ujistila, že je usazena mezi špičkou. Nyní se pokusí rychle přehodit na snowboard a připravit se na obhajobu zlata z MS v paralelním obřím slalomu.

Pětadvacetiletá Ledecká zaostala v superobřím slalomu i ve sjezdu jen o pár setinek za stupni vítězů. Potvrdila tak, že patří mezi nejlepší ženy svištící svahem zpříma dolů. "Je krásné, že teďkon patřím do lyžařské elity, strašně si toho vážím," hodnotila a dodala: "Jsem přesně tam, kde bych měla být. Mezi čtyřmi nejlepšími lyžařkami na světě v super-G a ve sjezdu. Za to jsem ráda, že jsem schopná zajíždět tyhle výsledky tak nějak stabilně a pořád držím kontakt se špičkou. To je pro mě důležité."

Předloni se před MS v Aare mluvilo o tom, že by mohla překvapit, ale tehdy se jí šampionát ještě tolik nepovedl. Nyní už je sjezdařkou s velkým S. "Za ty dva roky jsem se hodně v lyžování posunula a ještě to zdaleka není konec," věří, že by mohla udělat pomyslný krok k medailím. "Ještě budu muset na pár věcech zapracovat, aby byli fanoušci s mými výsledky ještě spokojenější," řekla pražská rodačka.

Šampionát v Cortině se konal kvůli koronaviru bez diváků a Ledecká doufala, že fanouškům udělala svými výsledky u televizních obrazovek radost. "Myslím si, že je hezké, že se můžou dívat a můžou ode mě čekat ty nejlepší výsledky. A já můžu s těmi nejlepšími bojovat o ty nejlepší pozice. Hned je to podle mě hezčí fandění, než když se snažím zajet do dvacítky," řekla olympijská vítězka v superobřím slalomu.

Nasnadě tak bylo, aby se za své výkony v italském středisku ohodnotila. "Nasazení jednička s hvězdičkou. A výsledky? To je těžké, ale za tu dnešní jízdu bych si dala poznámku," zmínila kombinační slalom, který jí na ledové sjezdovce tolik nešel.

Zmíněný posun ke stupňům vítězek by mohl přijít za dva roky. Další sjezdařský šampionát se bude konat v Courchevelu a Méribelu ve Francii. "Jo?" neznala Ledecká dějiště, protože žije většinou danou sezonou. Zatím ani nevyhlíží olympiádu v Pekingu příští rok. "O ní vůbec neuvažuju, těším se na snowboardové závody. Přímo teď přemýšlím nad tím, co bude za trénink, pak co bude na MS."

Po úspěšné lyžařské části zimy teď přesedlá, jak už u ní bývá zvykem, na snowboard. Dá si dva dny volna a začne s tréninkem. "Už mi to chybí, snowboarďačka ve mně pláče. Je čas se vrátit na to jedno prkno," konstatovala.

Šampionát se uskuteční v Rogle za čtrnáct dnů 1. a 2. března. Ledecká tak vynechá sjezdařské závody ve Val di Fassa. "Už na začátku sezony jsem říkala, že se budu snažit soustředit na mistrovství světa lyžařské a pak na snowboardové. Pořád jsem ještě taky snowboarďačka," řekla i olympijská vítězka na snowboardu.

Světový pohár na "prkně" jela v této sezoně jen jednou. Zrovna v Cortině d'Ampezzo vyhrála paralelní obří slalom. Aktuální vývoj a formu soupeřek moc nesleduje. "Jenom povrchně, občas mi někdo něco řekne. Ono je to asi jedno. Budu se snažit zajet nejrychlejší jízdu a je jedno, kdo pojede vedle mě."

Potěšilo ji, že se pro alpské snowboardisty MS z Číny přesunulo do Rogly. "Měla jsem radost, že to je zrovna tam. Je to krásný kopec, hrozně dobře to tam organizují, tak čekám, že to bude skvělý závod a že si ho užijeme," řekla Ledecká, která v minulosti vyhrála ve slovinském středisku pět závodů seriálu SP.