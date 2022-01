Ledecká bude v lednu jezdit na lyžích, pak už ji čeká olympiáda

Praha - Ester Ledecká začne letošní rok na sjezdovkách a na snowboardu se v závodu objeví až při obhajobě zlata na olympijských hrách. Před cestou do Pekingu absolvuje ve Světovém poháru v alpském lyžování rychlostní disciplíny v rakouském Zauchensee, italské Cortině d'Ampezzo a v německém Garmisch-Partenkirchenu. Program dvojnásobné olympijské vítězky ČTK potvrdila agentura Sport Invest, která ji zastupuje.

Ledecká má v této sezoně na kontě čtyři starty na lyžích a dva na prkně. V Söldenu byla v obřím slalomu 47., v Lake Louise ve sjezdech 12. a 22. a v super-G třináctá. Pak se po roce vrátila na snowboard a dojela druhá v Carezze a jasně zvítězila v Cortině d'Ampezzo.

Teoreticky mohla nadcházející sobotu startovat na snowboardu ve Scuolu, ale závod vynechá. Aktuálně testuje lyže v Itálii a příští týden by měla jet 15. a 16. ledna sjezd a super-G v Zauchensee. Stejný program je 22. a 23. ledna v Cortině d'Ampezzo i 29. a 30. ledna v Ga-Pa. Poté už by se měla Ledecká přesunout do dějiště her a 8. února ji čeká paralelní obří slalom na snowboardu.

Před čtyřmi lety na hrách v Pchjongčchangu Ledecká dokázala vedle snowboardu získat senzačně zlato i v super-G. V Pekingu je superobří slalom žen na programu 11. února. Poté by měla Ledecká jet také sjezd (15. února) a pravděpodobně i kombinaci (17. února).