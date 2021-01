Léčebné konopí by mohlo být levnější a dostupnější díky licencím

Praha - Léčebné konopí by mohlo být levnější a dostupnější díky licencovaným dodavatelům, mělo by být na elektronický recept. Počítá s tím vládní novela o návykových látkách a léčivech, kterou dnes v prvním kole projednávání podpořila Sněmovna. Novelu nyní projednají sněmovní výbory pro zdravotnictví a zemědělství. Dostaly na to měsíc.

"Smyslem navrhované úpravy je zejména umožnit soukromým subjektům pěstovat rostliny konopí pro léčebné použití, vyrobit z nich léčivou látku a tu distribuovat za stejných podmínek jako jakoukoli jinou návykovou látku," uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Slibuje si od toho zvýšení konkurence a snížení ceny léčivých přípravků s obsahem konopí.

Poslanec ANO Rostislav Vyzula uvedl, že gram léčebného konopí nyní stojí od 170 do 250 korun. Onkologičtí pacienti podle poslance spotřebují v průměru pět až deset gramů za měsíc, někteří pacienti ovšem více. Pojišťovny hradí až třicet gramů léčebného konopí na měsíc, dodal Vyzula. Pacienti by podle něj měli mít k dispozici konopí nejen jako prášek v tobolkách, ale také v tekuté podobě nebo ve formě čípku.

Léčebné konopí se užívá třeba u chronických bolestí, na něž nezabírají jiné léky. Předepisují ho vybraní lékaři, například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS.

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) nyní na základě tendru vykupuje objednaný objem konopí od vybraného dodavatele. Nově bude podle novely udělovat licence pro pěstování více dodavatelům. Pirátský poslanec Tomáš Vymazal se pozastavil nad tím, že SÚKL bude o licencích rozhodovat až čtyři měsíce. Firmy budou muset mít od úřadu licenci a certifikát správné výrobní praxe výrobců léčivých látek od SÚKL a od ministerstva zdravotnictví povolení k zacházení s návykovými látkami.

Novela má zavést elektronický recept s označením "vysoce návyková látka", čímž podle Blatného dojde ke sjednocení způsobu předepisování pro všechny léčivé přípravky. Hlavním důvodem pro tuto změnu je využití výhod systému eRecept, zejména pak snížení možnosti kontraindikace s jinými léčivými přípravky. Systém e-receptů byl spuštěn od roku 2018, každý měsíc je jich vydáno pět milionů až 6,5 milionu.