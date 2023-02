LeBron James triple doublem zajistil Lakers výhru nad New Yorkem

Utkání NBA New York Knicks - Los Angeles Lakers. Na snímku zleva LeBron James a Julius Randle v New Yorku 31. ledna 2023.

New York - Basketbalisté Los Angeles Lakers v NBA vyhráli na palubovce New Yorku 129:123 po prodloužení. Hlavní zásluhu na tom měl LeBron James, který zapsal triple double za 28 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí. Lakers ale stále zůstávají až třináctí v Západní konferenci dvě výhry za příčkami pro předkolo play off.

První místo na Západě si upevnil Denver, který po dvou porážkách zabral a zvítězil 122:113 nad New Orleans Pelicans, pro které to byla už devátá porážka v řadě. Nuggets táhl Nikola Jokič s triple doublem za 26 bodů, 18 doskoků a 15 asistencí.

Lakers nutně potřebovali vyhrát a celou poslední čtvrtinu vedli, jenže v posledních 100 vteřinách neskórovali a dovolili New Yorku srovnat zásluhou skvěle hrajícího Jalena Brunsona, který nastřílel 37 bodů. V prodloužení ale už Lakers dominovali. Klíčová byla trojka Dennise Schrödera tři minuty před koncem za vyrovnaného stavu. Následně Lakers získali sedmibodové vedení a to už uhájili.

James se s celkem 10.338 asistencemi dostal před Marka Jacksona a Stevea Nashe na čtvrté místo historických tabulek v počtu asistencí za kariéru. Před sebou tak má už jen stále aktivního Chrise Paula (11.246), Jasona Kidda (12.091) a Johna Stocktona (15.806).

Navíc se blíží historický moment, kdy se James dostane na první místo v počtu bodů. Na dosavadního rekordmana zámořské soutěže Kareema Abdula-Jabbara nyní ztrácí už jen 88 bodů.

"Nedostal jsem se v kariéře až sem tím, že bych řešil své statistiky, kolik mám bodů a asistencí. Já se prostě snažím hrát basketbal nejlépe, jak to jen jde. A to znamená dávat body, přihrávat, doskakovat a bránit. A pak to do sebe zapadne," řekl James.

Úřadující MVP soutěže Nikola Jokič si připsal další výrazný výkon a Pelikáni na něj těžko hledali protizbraň. Navíc se k srbskému pivotovi přidal s 32 body i Jamal Murray. Za New Orleans měl 16 bodů a 9 asistencí Brandon Ingram, ale po zranění se stále hledá a úspěšnost střelby měl jen 29 procent.

Ani triple double Lamela Balla za 27 bodů, 10 doskoků a 11 asistencí nestačil Charlotte, které podlehlo Milwaukee 115:124. Bucks opět táhl Janis Adetokunbo s 34 body a 18 doskoky. Jako jediný byl také schopen v posledních sedmi minutách skórovat ze hry, trestnými hody ale Bucks výhru uhájili.

Los Angeles Clippers potvrdili, že se jim na Chicago daří a porazili Bulls pošesté z posledních sedmi vzájemných zápasů, tentokrát 108:103. Kawhi Leonard k tomu přispěl 33 body.

NBA:

Chicago - LA Clippers 103:108, Cleveland - Miami 97:100, Denver - New Orleans 122:113, Milwaukee - Charlotte 124:115, New York - LA Lakers 123:129 po prodl..

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 51 36 15 70,6 2. Philadelphia 49 32 17 65,3 3. Brooklyn 50 31 19 62,0 4. New York 52 27 25 51,9 5. Toronto 52 23 29 44,2

Centrální divize:

1. Milwaukee 51 34 17 66,7 2. Cleveland 53 31 22 58,5 3. Indiana 52 24 28 46,2 4. Chicago 50 23 27 46,0 5. Detroit 52 13 39 25,0

Jihovýchodní divize:

1. Miami 52 29 23 55,8 2. Atlanta 51 25 26 49,0 3. Washington 50 24 26 48,0 4. Orlando 51 20 31 39,2 5. Charlotte 52 15 37 28,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 50 32 18 64,0 2. Dallas 52 27 25 51,9 3. New Orleans 52 26 26 50,0 4. San Antonio 51 14 37 27,5 5. Houston 50 12 38 24,0

Severozápadní divize:

1. Denver 51 35 16 68,6 2. Minnesota 53 27 26 50,9 3. Utah 52 26 26 50,0 4. Oklahoma City 50 24 26 48,0 Portland 50 24 26 48,0

Pacifická divize:

1. Sacramento 49 28 21 57,1 2. LA Clippers 54 29 25 53,7 3. Golden State 50 26 24 52,0 4. Phoenix 52 27 25 51,9 5. LA Lakers 52 24 28 46,2