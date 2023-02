LeBron James překonal Abdula-Jabbara a je nejlepším střelcem historie NBA

Los Angeles - Basketbalista LeBron James z Los Angeles Lakers se stal nejlepším střelcem historie NBA. V utkání s Oklahomou City nastřílel 38 bodů a celkem 38.390 body překonal o tři dosavadní rekord Kareema Abdula-Jabbara, který mu přišel osobně pogratulovat a symbolicky předal míč.

"Je to pro mě velká pocta, stát tady vedle legendy, jako je Kareem. Moc děkuji své rodině, bez které bych nebyl tím, kdo jsem. Tohle je neuvěřitelný moment, lepší, než o jakém jsem kdy mohl snít," řekl osmatřicetiletý James a stěží zadržoval slzy dojetí. V přímém přenosu mu k rekordu gratulovala řada celebrit i americký prezident Joe Biden.

Zatímco dnes pětasedmdesátiletý Abdul-Jabbar, který držel rekord od roku 1984, potřeboval v sedmdesátých a osmdesátých letech na 38.387 bodů 1560 zápasů, Jamesovi k tomu stačilo o 150 utkání méně. V průměru střílí přes 27 bodů na zápas.

Dnes ale musel svůj dlouhodobý průměr výrazně překonat, pokud chtěl pokořit rekord. Fanoušci mu však věřili a někteří dokonce zaplatili 75 tisíc dolarů, aby jeho historický zápis viděli na vlastní oči. A James je nezklamal.

Už v poločase měl na kontě 20 bodů, ve třetí čtvrtině přidal dalších 16 bodů a rekord tak překonal už 10 vteřin před koncem třetí dvanáctiminutovky. Zápas pak byl zhruba na deset minut přerušen kvůli slavnostnímu ceremoniálu.

Oklahoma se však pauzou nenechala rozhodit a šňůrou 12:0 získala ve čtvrté čtvrtině dvouciferné vedení. To už hráči Thunder nepustili a v hale Lakers trochu pokazili oslavy Jamesova rekordu výhrou 133:130. Shai Gilgeous-Alexander k tomu přispěl 30 body. James v poslední čtvrtině dal už jen dva body.

"Těžko říct, jak mě to zasáhlo. Zasáhlo mě hodně, když má rodina přišla na hřiště poté, co jsem překonal rekord, a viděl jsem všechny své přátele a příbuzné. Ještě mi to ale úplně nedošlo," řekl James po zápase. "To, že stále dokážu hrát na takové úrovni, po dvaceti letech a s tím počtem minut na zápas, v základní části a play off, a stále jsem na vrcholu, to je neskutečný pocit," dodal.

Překonáním rekordu James oživil debaty o tom, kdo je nejlepším basketbalistou historie. "Já sám vím, co každý večer přináším a co na hřišti dokážu. Vždycky jsem měl pocit, že jsem ten nejlepší, kdo hrál tuhle hru, ale je tu také spousta jiných skvělých hráčů a jsem rád, že jsem součástí jejich cesty. Každý má svého favorita, ať o tom rozhodnou jiní," řekl čtyřnásobný šampion NBA k tématu nejlepšího hráče všech dob.

Rekord Abdula-Jabbara byl dlouho považovaný za nepřekonatelný. Třetí nejlepší střelec historie Karl Malone si prodlužoval kariéru až do 41 let a stejně ztrácel 1459 bodů, Kobemu Bryantovi chybělo 4744 bodů a Michaelu Jordanovi 6095 bodů.

"Nikdy jsem si nemyslel, že zažiju dva hráče, kteří nastřílejí přes 38 tisíc bodů. Dobře si pamatuji, jak můj spoluhráč Kareem tehdy rekord překonal. A teď je to tu znovu. Tímto LeBron utvrdil svůj odkaz," řekl legendární Magic Johnson. "Tento rekord tu byl 40 let a většina lidí si myslela, že nikdy nebude překonán. A teď je to tady," dodal komisionář ligy Adam Silver.

Ve stínu Jamesova rekordu zůstal mimořádný výkon úřadujícího MVP soutěže Nikoly Jokiče, který podruhé v kariéře stihl zapsat triple double už v první poločase při výhře Denveru nad Minnesotou 146:112. Jokič nakonec zaznamenal 20 bodů, 16 asistencí a 12 doskoků za pouhých 27 minut, v závěru už mohl odpočívat při vysokém vedení.

Denver totiž ovládl už první čtvrtinu 49:19 poté, co předvedl šňůru 32:2. Michael Porter dal v této čtvrtině 19 ze svých 30 bodů. Pro Denver to byla druhá nejlepší čtvrtina v historii klubu. Nuggets si rovněž 146 body a 44 asistencemi vytvořili maximum sezony.

Cam Thomas z Brooklynu potřetí za sebou pokořil hranici 40 bodů, což se mu v 21 letech povedlo jako nejmladšímu hráči v historii. Ani jeho 43 bodů ale neodvrátilo porážku Nets s Phoenixem 112:116. Thomas, který při absenci hvězd dostává větší prostor, má v posledních třech zápasech průměr 44,6 bodu na utkání. Za Phoenix dal 35 bodů Deandre Ayton.

Český reprezentant Vít Krejčí sledoval jen z lavičky, jak Atlanta prohrála s New Orleans 107:116. Za Hawks měl Trae Young 16 bodů a 16 asistencí. Pelikány táhl s 30 body Brandon Ingram.

NBA:

Brooklyn - Phoenix 112:116, Denver - Minnesota 146:112, LA Lakers - Oklahoma City 130:133, Memphis - Chicago 104:89, New Orleans - Atlanta 116:107, Orlando - New York 98:102.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 54 38 16 70,4 2. Philadelphia 52 34 18 65,4 3. Brooklyn 54 32 22 59,3 4. New York 56 30 26 53,6 5. Toronto 55 25 30 45,5

Centrální divize:

1. Milwaukee 54 37 17 68,5 2. Cleveland 56 34 22 60,7 3. Chicago 54 26 28 48,1 4. Indiana 55 25 30 45,5 5. Detroit 55 14 41 25,5

Jihovýchodní divize:

1. Miami 54 29 25 53,7 2. Atlanta 55 27 28 49,1 3. Washington 53 24 29 45,3 4. Orlando 55 22 33 40,0 5. Charlotte 55 15 40 27,3

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 54 33 21 61,1 2. Dallas 55 29 26 52,7 3. New Orleans 56 29 27 51,8 4. San Antonio 54 14 40 25,9 5. Houston 54 13 41 24,1

Severozápadní divize:

1. Denver 55 38 17 69,1 2. Minnesota 57 29 28 50,9 3. Utah 55 27 28 49,1 4. Oklahoma City 54 26 28 48,1 Portland 54 26 28 48,1

Pacifická divize:

1. Sacramento 53 30 23 56,6 2. LA Clippers 57 31 26 54,4 3. Phoenix 56 30 26 53,6 4. Golden State 54 28 26 51,9 5. LA Lakers 55 25 30 45,5