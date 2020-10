LeBron James dovedl basketbalisty Lakers k 17. titulu v NBA

Orlando (USA) - Basketbalisté Los Angeles Lakers získali po sedmnácté titul v NBA. V šestém utkání finále play off v Orlandu porazili Miami 106:93 a celou sérii ovládli 4:2. Ze svého čtvrtého titulu se raduje LeBron James, který ve své druhé sezoně v dresu Lakers vrátil slavný tým na výsluní. Nedělní výhru dirigoval triple doublem za 28 bodů, 14 doskoků a 10 asistencí. Byl rovněž počtvrté zvolen nejužitečnějším hráčem finále.

Lakers v šestém utkání dominovali a vedli až o 36 bodů. Sedmnáctým titulem vyrovnali ligový rekord Bostonu.

James se čtvrtým oceněním MVP finálové série dostal na druhé místo historických tabulek za Michaela Jordana, který cenu dostal šestkrát. Zároveň se James zařadil společně se svým spoluhráčem Dannym Greenem mezi pouhé čtyři hráče, kteří titul v NBA vybojovali se třemi různými kluby. Před nimi se to povedlo jen Robertu Horrymu a Johnu Salleymu. Titul a cenu pro nejužitečnějšího hráče finále pak v různých klubech získali kromě Jamese už jen Kareem Abdul Jabbar a Kawhi Leonard.

"Nikdy jsem nevynechal utkání play off a vždy jsem se snažil odvést to nejlepší pro spoluhráče a snažil jsem se o to, aby lidi kolem mě mohli být hrdí. Věřím, že spoluhráči, fanoušci i rodina dnes mohou být hrdí. A už se hrozně těším domů. Akrone, Ohio, zase jsme to dokázali," prohlásil James, který byl stejně jako ostatní účastníci finále 95 dní zavřený v "bublině" na Floridě kvůli opatřením spojeným s pandemií koronaviru.

"Když jsem přicházel (do Lakers), řekl jsem vedení, že vrátím tenhle klub tam, kam patří. Být členem tohoto slavného klubu je pro mě neuvěřitelný pocit," dodal James, který získal předchozí tituly právě s Miami a Clevelandem.

Miami bylo překvapivým účastníkem finále a také v něm dokázalo soupeře dvakrát nečekaně zaskočit. Tentokrát už ale bylo bez šance. Lakers druhou čtvrtinu vyhráli o 20 bodů a dali jasně najevo, že už chtějí předlouhou sezonu po 356 dnech ukončit.

James na hřišti dominoval. Devatenácti body se k němu přidali Rajon Rondo a Anthony Davis, který zažehnal potíže s kotníkem z předchozího duelu. Navíc Lakers výborně bránili klíčového hráče Miami Jimmyho Butlera, který se za 44 minut dostal jen k deseti střelám a zápas zakončil s 12 body, sedmi doskoky a osmi asistencemi. Nejlepším střelcem Heat byl s 25 body Bam Adebayo, který mě i 10 doskoků. Miami nepomohl ani návrat zkušeného slovinského rozehrávače Gorana Dragiče, který se rozhodl hrát i přes nedávné zranění.

Lakers se rozhodli pro šestý zápas zmenšit sestavu, když Dwighta Howarda nahradil v základní pětce Alex Caruso, a přineslo to očekávaný efekt. První čtvrtinu vyhráli o osm bodů, pak přišla šňůra 18:2 a dominance ve druhé čtvrtině, po které žluto-fialoví vedli v poločase už o 28 bodů. Šlo o druhý nejvyšší poločasový náskok v historii finále. Pouze Boston vedl v roce 1985 o ještě dva body více.

Lakers titulem vzdali hold klubové legendě Kobemu Bryantovi. Hráč, který s Lakers získal pět titulů včetně toho dosud posledního v roce 2010, v lednu tragicky zemřel a cíl získat pro něj další triumf byl pro Jamese a spol. motivací navíc. "Myslím, že Kobe doprovázel tým celou sezonu. Jeho hlas jsem měl neustále v hlavě. Pomohl nám všem jít za vítězstvím. Jeho odkaz tu bude věčně," prohlásil generální manažer Lakers Rob Pelinka.

Miami sice pátou účast ve finále za poslední dekádu ke čtvrtému titulu nevyužilo, ale i tak si získalo srdce svých fanoušků bojovným výkonem. "Tuto sezonu, zkušenost a soudržnost v kabině si budeme pamatovat po zbytek života," řekl trenér Erik Spoelstra. "Nehrajeme o uznání, ale o titul. A na ten jsme nedosáhli. Vrátíme se ale ještě lepší, poučíme se. Bylo pro mě potěšením hrát s těmito kluky a v šatně jsem jim řekl, že za rok budeme zpět," uvedl Jimmy Butler.

"LeBron je nejlepší hráč, jakého basketbalový svět kdy viděl. Každý den ho vidím na tréninku, jak pracuje, jak má nastavenou mysl a jak vede své spoluhráče. Dokud to nezažijete, tak nemáte představu. Pro mě je obrovskou poctou, že mohu být jeho trenérem. Byl neuvěřitelný celou sezonu," ocenil Jamese trenér vítězů Frank Vogel.

Ačkoli starosta Los Angeles Eric Carcetti vyzýval fanoušky Lakers, aby vzhledem k opatřením proti šíření koronaviru neslavili v ulicích, kolem domovského stánku Staples Center se sešly tisíce lidí.

Finále play off NBA v Orlandu - 6. zápas:

Miami - Los Angeles Lakers 93:106 (20:28, 36:64, 58:87)

Nejvíce bodů: Adebayo 25, Butler a Crowder po 12, Robinson 10 - James 28, Davis a Rondo po 19, Caldwell-Pope 17, Green 11. Konečný stav série: 2:4.