Le Monde: jak se asijské země vyhnuly druhé vlně epidemie

Paříž/Praha - Zatímco evropské státy čelí v uplynulých týdnech druhé vlně epidemie, zemím v Asii a Oceánii se dosud podařilo zabránit výraznému zvýšení počtu nakažených koronavirem. Upozorňuje na to dnes francouzský deník Le Monde. Země jako Čína, Tchaj-wan, Thajsko, Japonsko, Jižní Korea, Austrálie či Nový Zéland nezaznamenaly druhou vlnu epidemie nebo dokázaly křivku nákazy rychle zploštit.

Podle francouzského deníku stojí za úspěšným zvládnutím epidemie v těchto zemích pomalé či takřka žádné uvolňování opatření, jež byla zavedena za první vlny. K výraznějšímu rozvolnění opatření se uchýlily v uplynulých týdnech Austrálie či Nový Zéland, ale až v době, kdy se počet nových případů nákazy přiblížil k nule.

Výraznou roli ve strategii těchto zemí hrálo uzavření hranic a omezení cestování. Mnohé ze zmíněných států zavedly zákaz vstupu či povinnou karanténu pro cestující ze zahraničí. "Japonsko povolilo svým občanům žijícím v zahraničí vrátit se do země až v létě, což je pro demokratickou zemi výrazný akt diskriminace. Austrálie zakázala svým občanům cestovat do zahraničí," uvádí některé příklady deník.

Také kontrola karantény je v mnoha případech striktnější. "Na Tchaj-wanu nakažení lidé bez příznaků mohou strávit karanténu doma, denně jsou ale kontrolováni po telefonu, musí mít zapnutou GPS lokalizaci a za porušení karantény hrozí vysoké postihy," píše Le Monde. Obyvatelé Hongkongu, kteří se vrací ze zahraničí, také mohou strávit karanténu doma, ale jen za podmínky, že si nasadí elektronický náramek. V Jižní Koreji, kde druhá vlna epidemie vypukla, ale byla úřady rychle zvládnuta, se osvědčilo masivní testování a trasování spojené s rozsáhlým přístupem k digitálním údajům.

"Viděno zpětně ale tato individuální omezení vypadají jako méně nákladná a méně ohrožující svobodu než opakované uzávěry, jež se týkají celé společnosti," uvádí Le Monde. Podle deníku asijský přístup také méně poškozuje ekonomiku, než plošné závěry typické pro evropské země. Omezení cestování se sice těžce promítlo do cestovního ruchu, země ale nemusely zavádět další zákazy jako uzávěru restaurací, obchodů či jiných podnikatelských a průmyslových aktivit.

Ovšem i asijské země se chystají některá omezení postupně uvolňovat. Týká se to především cestovního ruchu. Hongkong a Singapur do konce listopadu chystají dohodu, jež umožní obyvatelům těchto dvou oblastí cestovat bez povinnosti karantény. Podobnou dohodu chtějí uzavřít do ledna také Thajsko a Čína, která ale podmínky příjezdu pro cestující ze zemí jako Británie či Filipíny tento týden zpřísnila. Austrálie částečně zrušila omezení pro cestující z Nového Zélandu. Staronová premiérka Nového Zélandu Jacinda Ardernová ale již ohlásila, že ostrovní stát kontroly na hranicích neuvolní, a to pravděpodobně ani v období Vánoc.