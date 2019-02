Paříž - Na hydrataci našeho těla se rovněž podílí i to, co sníme. Je tedy zbytečné dennodenně absorbovat velké množství vody, stačí, když budeme pít tehdy, budeme-li mít žízeň, píše francouzský deník Le Figaro.

Naše tělo, které tvoří ze 60 procent voda, obsahuje několik desítek litrů tekutiny: například u muže vážícího 75 kilogramů to je asi 45 litrů, u ženy vážící 60 kilogramů to je 36 litrů. Tělo denně vyloučí močí a potem kolem dvou litrů vody. Když je vedro nebo vynakládáme fyzické úsilí, je to více.

Rozšířil se názor, že je třeba denně vypít minimálně 1,5 litru vody, abychom nahradili tyto ztráty a udrželi rovnováhu organismu. Ale pozor: jak před více než deseti lety naléhavě upozorňoval jeden americký fyziolog, toto doporučení, pokud je špatně pochopeno, může mít ve skutečnosti nepříjemné důsledky.

Samozřejmě, že na rozdíl od velblouda schopného čerpat ze svého tuku a vyrábět z něho vodu, my můžeme ze svých tělesných zásob získávat jen malé množství vody. Ovšem zase obdržíme mnoho tekutin ve stravě. Například talíř se 150 gramy těstovin vařených ve vodě obsahuje kolem 300 mililitrů. Připočítejme k tomu porci zeleniny a bude to dalších 100 mililitrů vody. Podobně je tomu u masa a ryb. A to si jako dezert dáme ještě šťavnaté jablko.

Celkem tedy, aniž bychom vypili byť jen jedinou sklenku vody a aniž bychom si dali polévku, může nám jedno jídlo poskytnout 600 mililitrů vody. Tři jídla denně nám umožní pokrýt více než polovinu potřeby vody. A ještě více, jestliže si dopoledne a odpoledne dáme svačinu a večer něco k pití.

To vedlo Heinze Valtina k tomu, aby důrazně vystoupil v roce 2002 v tribuně listu Journal of the American Medical Association. Podle jeho názoru by bylo nezbytné vypít 1,5 litru vody nebo více v přesušeném ovzduší dálkového letu, v případě intenzivního sportu, na prudkém slunci nebo v případě problémů s ledvinami. Za normálních podmínek to však je příliš a vypít více může být riskantní.

Jaké jsou jeho argumenty? Hydratovat se, ale nepřehánět to. Je známo, že potomanie, kdy člověk pije deset litrů denně, může skončit problémy adaptace organismu v případě nedostatku. Jestliže pijeme příliš, více vylučujeme: nezbytnost chodit často na toaletu může vést k tomu, že se v noci často budíme a máme problémy se spánkem.

Především však v případě, že to s pitím vody přeháníme, může být jisté množství zadržováno v buňkách, a to vede ke snížení obsahu soli v krevní plazmě. V těžkých případech to může přivodit zvýšení tlaku uvnitř dutiny lebeční a to vede ke křečím, komatu a smrti.

Samozřejmě je třeba se hydratovat dostatečně, prostřednictvím potravin bohatých na vodu, jako jsou ovocné šťávy, polévky, čaj nebo káva... a především voda! Avšak pozor, abychom neupadli do extrému: riziko hrozí například u sportovců, kteří najednou vypijí litry a litry vody.