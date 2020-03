Lázně přerušují provoz, o práci přijdou desítky lidí

Lázně Bohdaneč (Pardubicko) - Léčebné lázně Bohdaneč na Pardubicku přeruší 3. dubna do odvolání provoz. Kvůli opatřením proti šíření koronaviru nemohou přijímat nové klienty. Postupně také propustí 80 lidí, informovaly v tiskovém prohlášení. Lázně mají teď kolem 330 zaměstnanců. Lázně v Teplicích nad Bečvou přeruší provoz, propustí 150 lidí.

"Rapidní pokles a následný úplný výpadek tržeb nutně vede k přijetí mimořádných opatření pro zajištění ekonomické udržitelnosti včetně rušení pracovních míst," řekla Radka Zmeková z oddělení marketingu.

Tento měsíc již lázně na základě opatření vlády z 18. a 23. března přestaly přijímat samoplátce a měly jen dokončit pobyty lidem, kteří měli uhrazenou léčbu od zdravotních pojišťoven.

"Po obnovení provozu, které bude postupné a počátek zatím nelze časově odhadnout, se již lázeňské zařízení k původnímu počtu zaměstnanců nevrátí. Vedení společnosti připravuje reaktivační program, který lázeňské zařízení více než doposud soustředí na poskytování cílené rehabilitační péče skutečně potřebným klientům," uvedla Zmeková.

Lázně léčí pohybové ústrojí a má spíš starší klienty. Jednou z léčebných procedur je slatina. Ročně měly kolem 11.000 hostů. Lázně chtějí po skončení opatření urychlit výstavbu nových objektů i modernizaci lázeňských domů, které pro nejbližší etapu představují náklady zhruba 400 milionů korun. "Tím nastaví vyšší standardy poskytované péče uspokojující i nejnáročnější klientelu," uvedla Zmeková.

Předloni lázně vykázaly výnosy 668 milionů korun s nezdaněným ziskem 87 milionů korun. Výnos byly více než třikrát vyšší než v roce 2017, společnost je zvýšila prodejem majetku. Až na rok 2015 dlouhodobě vykazuje kladné hospodaření.

Lázně v Teplicích nad Bečvou přeruší provoz, propustí 150 lidí

Jedny z nejstarších moravských lázní, Lázně v Teplicích nad Bečvou na Přerovsku, přeruší po postupném omezování činnosti k 9. dubnu provoz. O práci postupně přijde 150 lidí, je to téměř polovina všech zaměstnanců, řekla dnes ČTK výkonná ředitelka lázní Bohdana Opočenská. K původnímu počtu pracovníků už se lázně nevrátí, čeká je reorganizace a zaměří se především na rehabilitace. V lázních se specializací na léčbu kardiovaskulárních chorob dosud pracovalo 317 zaměstnanců.

Kvůli opatřením proti šíření koronaviru nemohou lázně přijímat nové klienty. Podle ředitelky lázní má současná pandemie koronaviru a bezpečnostní opatření vlády na lázně obrovský dopad. "Nepočítáme s tím, že se lázně v nejbližším roce vrátí do původních kolejí. Máme hodně klientů v seniorském věku; domnívám se, že bude velká obava o jejich zdraví, aby se účastnili takových velkých akcí, jako je léčba v zařízení, kde se pohybuje více lidí," uvedla ředitelka lázní.

Celkem 150 zaměstnanců budou lázně postupně propouštět do 9. dubna, kdy ukončí svůj provoz. Jak dlouho bude trvat, než se činnost zařízení obnoví, zatím není zřejmé. "Až bude vláda bezpečnostní opatření postupně rozvolňovat, přijdou lázně určitě na řadu až za několik měsíců. Při takovém množství zaměstnanců nemáme šanci to přežít. Dosud jsme jeli na stoprocentní obsazenost všech lázeňských domů, poté počítáme, že bude kapacita sotva poloviční. Minimálně do konce roku počítáme s útlumem v lázeňství," podotkla Opočenská.

Lázně chystají reorganizaci, více než dosud se bude v budoucnu soustředi na poskytování cílené rehabilitační péče skutečně potřebným klientům. Chystají i týdenní pobyty pro dovolenou. Nedávno přijatá bezpečnostně hygienická opatření v lázeňském areálu zůstanou v platnosti i do budoucna a budou ještě zesílena po platnosti nového lázeňského řádu, uvedli zástupci zařízení.

Historie Lázní Teplice nad Bečvou sahá až do roku 1553. Patří tak k nejstarším lázním na Moravě. Kromě srdce a cév se v teplických lázních dosud léčily také onkologické nemoci, nemoci z poruch látkové výměny a žláz s vnitřní sekrecí, pohybový aparát i nervová onemocnění, cukrovka či vysoký krevní tlak. Lázeňský areál tvoří šest lázeňských budov - jsou to domy Bečva, Slovenka, Praha, Janáček, Moravan a Dětská léčebna Radost.